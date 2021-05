Sebastian Vettel disse que se sente "muito mais em casa" com o carro de Fórmula 1 da Aston Martin depois das atualizações que a equipe preparou nos treinos do GP da Espanha nesta sexta-feira.

O tetracampeão mundial não conseguiu marcar nenhum ponto em suas três primeiras corridas com a Aston Martin, tendo dificuldades com a instabilidade da traseira do carro após os cortes de força aerodinâmica para 2021.

Mas a equipe esperava remediar suas dificuldades com um pacote de atualização que foi usado pelo companheiro de equipe, Lance Stroll, no último fim de semana em Portugal, com foco principalmente no assoalho do carro.

Vettel recebeu seu pacote para os treinos desta sexta-feira, o que lhe permitiu ficar em oitavo lugar no TL1 e 11º no TL2.

As peças atualizadas deram um impulso a Vettel, que disse que foi a "melhor sexta-feira" da Aston Martin da temporada até agora e que ele se sentiu "mais feliz" com o carro.

"Obviamente, são diferentes condições de pista, mas acho que no geral me senti muito mais em casa", disse Vettel. “Pareceu melhorar. Acho que é um passo à frente. Portanto, é bom falar isso.”

“Agora vamos tentar melhorar o pacote [de] onde estamos agora. O meio-campo é muito apertado, então tudo o que encontrarmos funcionará a nosso favor.

"É uma corrida longa também, é difícil para os pneus. Temos muitas coisas para procurar esta noite."

Vettel terminou a menos de oito décimos do melhor tempo geral de Lewis Hamilton no TL2, com menos de meio segundo separando os carros da Alpine, AlphaTauri, Ferrari e Red Bull, além da McLaren não muito atrás.

Em Portugal, foi uma batalha acirrada para chegar à Q3, com Vettel buscando o top-10 na classificação.

“Essa é a região que buscamos, e acho que se tudo correr bem, então podemos chegar nessa região”, disse Vettel. "Mas vai ser muito, muito apertado. Há muitos carros lutando por essas vagas. Então, vamos olhar para nós mesmos e o que podemos fazer melhor amanhã."

Se você acredita que Vettel pode pontuar pela primeira vez e terminar entre os seis primeiros ou ser o primeiro a abandonar o GP da Espanha, não deixe de registrar o seu palpite no Desafio da F1, o novo Fantasy do Theplayer.com. Clique aqui e faça sua aposta gratuita.

F1 2021: Mercedes DOMINA os treinos livres para o GP da Espanha; veja o DEBATE | SEXTA-LIVRE

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.