Tetracampeão mundial da Fórmula 1, Sebastian Vettel faz sua estreia com a Aston Martin no GP do Bahrein, que inaugura a temporada 2021 da categoria neste fim de semana, mas pode largar em último na corrida de domingo.

O piloto se classificou para a prova no 18º lugar, após dificuldades no treino classificatório, e pode tomar uma punição por desrespeitar duas bandeiras amarelas na sessão qualificatória deste sábado, em Sakhir.

Entretanto, o caso só terá um desfecho neste domingo, pois a suspeita foi tornada pública pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) somente às 22h locais deste sábado (16h em Brasília).

Assim, a audiência com o competidor alemão está marcada para o dia seguinte, às 13h30 de Sakhir (7h30 de Brasília). A suspeita, aliás, é a segunda em relação a atuação de Vettel no treino classificatório.

O tetracampeão já havia sido 'investigado' pelos comissários da FIA por desrespeitar uma bandeira amarela acionada por causa de incidente no qual o espanhol Carlos Sainz, sucessor de Vettel na Ferrari, perdeu o controle do carro na curva 8.

Além do alemão, também foram investigados os pilotos Esteban Ocon, francês da Alpine-Renault, Lance Stroll, companheiro canadense de Vettel na Aston Martin, e George Russell, britânico da Williams.

Os quatro competidores foram julgados inocentes no caso em questão, mas a FIA voltou a suspeitar da atuação de Vettel no treino classificatório e fará a audiência com o tetracampeão neste domingo. Caso seja punido, o alemão pode largar do fundo do grid.

"Se eu entrar em pânico agora, não vai ajudar", afirmou o piloto em entrevista à emissora britânica Sky Sports F1 após a qualificação, mas antes que a audiência com os comissários fosse convocada.

"Com certeza estou chateado e com raiva, mas temos que fazer o que pudermos para amanhã. Foi uma bagunça, duas bandeiras amarelas, então não podíamos fazer muito", completou Vettel sobre o treino classificatório. Seu companheiro Stroll larga em 10º.

