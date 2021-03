No sábado, Max Verstappen dominou a classificação, conquistando a pole para o GP do Bahrein de Fórmula 1 com 0s388 de vantagem para Lewis Hamilton e a Mercedes. E para o heptacampeão, essa vantagem do holandês foi menor do que a esperada, com ele acreditando que seria "o dobro" após o que foi visto na pré-temporada.

O holandês conquistou sua quarta pole position na carreira e a segunda consecutiva, após a prova dominante em Abu Dhabi no ano passado, e largará à frente das Mercedes de Hamilton e Valtteri Bottas.

Após sair de seu W12, Hamilton disse que "deu absolutamente tudo que tinha, mas infelizmente não foi bom o suficiente". Falando na coletiva de imprensa, o heptacampeão revelou que a diferença para Verstappen acabou "sendo menor do que ele esperava".

"Vejo isso com um bom passo adiante para nós. Chegando para o final de semana, achei que seria o dobro do que vimos hoje. E isso se deu ao trabalho fantástico das pessoas na fábrica e aqui na pista. Coletivamente, demos o nosso melhor".

Hamilton explicou também como que o trabalho da Mercedes desde a pré-temporada foi concentrado em mexer no pacote trazido para o Bahrein em vez de melhorar o carro com pacotes de atualização.

"É difícil fazer muita coisa. Não tivemos desenvolvimento. Foi apenas atualizações do carro, tentando entender o que temos aqui. É diferente do ano passado com essas mudanças, estamos atrás em certas partes e levará um tempo para alcançá-los".

Quando perguntado se ele acreditava que a Mercedes poderia bater o ritmo de corrida da Red Bull no domingo, com dados coletados na sexta mostrando que as equipes tinham um passo similar com pneus médios, sem especificações de combustível e modo de motor, Hamilton disse que "era difícil de dizer".

"Acho que se eles tiveram essa vantagem na classificação... geralmente eles carregam isso para a corrida. E eles parecem ter uma condição forte de corrida. Acho que podemos reduzir, mas acredito que eles tenham dois décimos a mais em mãos".

