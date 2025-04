F1: Claire Williams volta à Williams 'através' de Sainz; entenda

Claire Williams, que ocupou o cargo de sub-chefe da equipe Williams de Fórmula 1 de 2013 a 2020, garantiu um novo cargo com um dos mais recentes patrocinadores do time de Grove, o Santander, como embaixadora da F1.

O banco espanhol anunciou, no fim de 2024, uma parceria com a Williams, alinhando-se com Carlos Sainz, que se juntou à equipe após um período de quatro anos na Ferrari.

Claire tem se mantido longe dos holofotes desde sua saída da função de sub-chefe da equipe, até fazer algumas aparições como comentarista na série documental da Netflix Drive to Survive.

Williams compartilhou o anúncio de sua nova nomeação nas mídias sociais, escrevendo:

"Estou muito animada por me juntar ao Santander Reino Unido como embaixadora da F1."

"Incrível participar de um dia brilhante com a equipe de liderança deles - falando sobre desempenho, resiliência e o que é realmente necessário para liderar sob pressão.

"Muito obrigado a Mike Regnier [CEO do Santander Reino Unido], à equipe pela recepção calorosa e a Jennie Gow [apresentadora da F1] por conduzir uma conversa tão boa. Estou animada com o que vem pela frente."

A nova embaixadora do Santander F1 já havia comentado anteriormente sobre seu retorno ao esporte por meio do Drive to Survive, afirmando:

"Estou muito consciente do privilégio que é ser convidada a fazer isso. É um dos maiores reality shows esportivos da televisão e é muito bem feito. No entanto, acho estranho, pois já estive do outro lado. Antes, eu participava do programa e as pessoas me julgavam."

Lançamento da Frank Williams Academy com Claire Williams Foto de: Williams

"Agora, uma das minhas responsabilidades como comentarista é falar sobre o que as pessoas no esporte estão fazendo.

"Quando eu estava no esporte, essa era uma das coisas de que eu menos gostava: você fica tão exposto e as pessoas têm tantas opiniões. Então, quando concordei em fazer isso, por mais que fosse um privilégio, para mim era uma questão de como eu iria me equilibrar, sendo capaz de analisar e comentar sobre as pessoas que estão onde eu estive - e fazer isso de uma forma justa e positiva. Não é fácil".

