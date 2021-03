F1: Williams nomeia ex-VW como diretor técnico para 2021

A Williams nomeou o líder do projeto WRC da Volkswagen, François-Xavier Demaison, como o novo diretor técnico da equipe de Fórmula 1.

Demaison chega à Williams após uma passagem de uma década na Volkswagen, onde ajudou a desenvolver o inovador carro elétrico I.D.R.

O engenheiro também foi responsável pelo WRC, que ganhou os títulos de rally de 2013 e 2016. Durante o tempo na fabricante, ele criou uma estreita aliança com o então chefe de automobilismo da VW, Jost Capito, que agora é o CEO da Williams.

O francês, mais conhecido como FX, também passou pela Peugeot, Subaru e Citroën. Capito disse que a contratação de Demaison foi uma ótima notícia para a equipe britânica, que embarca em uma nova era sob a diretoria de Dorilton Capital.

"Estamos muito satisfeitos em receber FX na equipe", disse Capito.

"Eu vi suas capacidades técnicas em primeira mão e seus sucessos esportivos falam por si. Trazer alguém de seu calibre para nossa equipe técnica ajudará no direcionamento futuro de nossa operação e no fortalecimento de nossa equipe."

"Não tenho dúvidas de que o conhecimento dele contribuirá para darmos mais um passo importante em direção às nossas ambições de vencer novamente. Na Williams, temos um desafio emocionante pela frente e estou ansioso para ver o FX contribuir enquanto continuamos nesta jornada."

A Williams não teve um diretor técnico formal desde a saída de Paddy Lowe, antes do início da temporada de 2019. As funções anteriores de Lowe haviam sido distribuídas entre vários técnicos.

Demaison disse que aproveitou a oportunidade na equipe britânica, já que o time se encaminha para a campanha de 2021 com o objetivo de sair do fundo da tabela do campeonato de construtores.

"Estou realmente ansioso para ingressar na Williams, enquanto eles começam uma jornada emocionante para mudar seu desempenho", disse ele.

"Vai ser um grande desafio, mas estou ansioso para começar. Eles têm uma grande equipe com pessoas talentosas e espero poder trabalhar com eles e com a equipe de gerenciamento sênior para ajudar a traçar uma direção para o futuro, para ajudá-los a alcançar suas ambições", concluiu.

