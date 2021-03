F1: Russell substitui Grosjean e é nomeado novo diretor da GPDA

O piloto da Williams, George Russell, foi nomeado o novo diretor da Associação de Pilotos da Fórmula 1, após a saída de Romain Grosjean.

Russell trabalhará ao lado do diretor Sebastian Vettel e do presidente Alex Wurz na associação, que representa os interesses de todos os pilotos do grid da categoria máxima do automobilismo.

Ao falar sobre a nova responsabilidade, o piloto britânico disse que estava orgulhoso de que seus colegas confiaram nele.

“É uma honra e privilégio ser nomeado diretor da GPDA”, disse.

“Agradeço o apoio dos meus colegas pilotos em confiar esta função a mim e reconheço a responsabilidade que isso acarreta."

“Em suas seis décadas de existência, a GPDA tem sido parte integrante do apoio e da formação da segurança na F1, para o esporte e nossos fãs.”

Grosjean foi diretor da GPDA por muitos anos, mas deixou o cargo depois de sair da F1 no final do ano passado para ingressar na Indy.

No entanto, o francês permanecerá como consultor em 2021 para ajudar a terminar o trabalho que está conduzindo sobre a segurança e as lições aprendidas com seu acidente no GP do Bahrein no ano passado.

A GPDA nomeou ainda a primeira pessoa a ocupar um cargo sem ser piloto. A consultora jurídica Anastasia Fowle foi indicada para ajudar a apoiar os negócios e atividades da associação.

“Depois de vários anos trabalhando ao lado de Alex, Sebastian e Romain, estou orgulhosa que eles e seus companheiros pilotos me indicaram para a primeira posição de não piloto da F1”, disse.

“Sou apaixonada pelo esporte e pela indústria e estou honrada em poder apoiar a GPDA em seus esforços.”

A GPDA conta com o apoio de todos os pilotos do grid e, sob a orientação de Wurz, tem desempenhado um papel importante tanto ajudando a impulsionar melhorias na segurança, como também garantindo que o esporte entregue em termos de espetáculo esportivo.

Esse é um trabalho fundamental para assegurar que as vozes dos pilotos sejam ouvidas quando se trata de enquadrar os regulamentos da nova era da F1 que estão chegando para 2022, a fim de garantir que as corridas continuem a oferecendo o desafio certo para os pilotos- e, portanto, bom para os fãs.

