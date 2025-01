F1: Alpine mostra detalhe importante de carro de 2026; veja

A Alpine já está se preparando para o começo de 2025 com grandes mudanças e tentará virar a mesa, mas visando 2026 e as novas regras na Fórmula 1. Em 2024, a equipe de Enstone teve dificuldades nas corridas com Pierre Gasly e Esteban Ocon, no entanto, planejam mudar o jogo.

Um dos pontos mais baixos da temporada anterior foi no GP de Mônaco, quando os dois pilotos se chocaram ao Ocon ultrapassar o companheiro antes do túnel, no entanto, não havia espaço o suficiente e ele acabou sendo eliminado da corrida, deixando Gasly com a tarefa praticamente impossível de retornar aos pontos.

Mas nos últimos estágios da temporada, a equipe de Oliver Oakes começou a ver resultados mais positivos, com Gasly e Ocon terminando no pódio no GP do Brasil, o melhor resultado da equipe no ano.

Apesar do sucesso da equipe, que a levou ao sexto lugar na classificação dos construtores, o que lhe rendeu um prêmio em dinheiro de 50 milhões de dólares, Oakes e o conselheiro da Alpine F1, Flavio Briatore, decidiram demitir Ocon para 2025 e até o substituíram no último fim de semana de corrida do ano.

Gasly foi para a pista com o novato companheiro de equipe Jack Doohan em Abu Dhabi, mas ainda não se sabe quem estará com ele quando as novas regras entrarem em vigor.

Outra mudança, confirmada pela equipe na temporada passada, é que ela se tornará uma equipe cliente, substituindo seus próprios motores por motores Mercedes e fechando a divisão de F1 da fábrica de motores Viry-Chatillon.

Agora, a equipe revelou que o trabalho está em andamento em sua máquina de 2026 e postou uma foto do Alpine 2026, que terá um 'coração' Mercedes batendo. A publicação nas mídias sociais diz o seguinte:

"Tivemos um pequeno negócio no túnel de vento. Na semana passada, de acordo com os regulamentos da FIA, começaram os testes oficiais no túnel de vento do carro BWT Alpine Formula One Team 2026 (A526)."

