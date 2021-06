Valtteri Bottas teve dificuldades nos estágios finais do GP da França de Fórmula 1 do último domingo (20) após ser o primeiro dos líderes a ir aos boxes, que fez o finlandês ter que correr um longo stint com pneus de composto duro.

O piloto da Mercedes foi ultrapassado por Max Verstappen a 10 voltas do fim, depois que a Red Bull engatou uma estratégia de duas paradas para o holandês que o fez vencer tomar a liderança de Lewis Hamilton nos momentos finais da corrida.

A equipe alemã manteve Bottas com um único pit stop, para seu desagrado. Ele desabafou sua frustração no rádio da equipe, perguntando: "Por que diabos ninguém me ouviu quando eu disse que era uma parada dupla?"

Valtteri disse ao seu engenheiro logo depois que "a p**ra dos pneus estavam acabados” antes de ser ultrapassado por Sergio Pérez e terminar em quarto lugar. Após a prova, o finlandês disse que não foi longe demais com sua mensagem, e que ele estava simplesmente “deixando muito claro o que estava pensando”.

O chefe da equipe da Mercedes, Toto Wolff, não teve problemas com o fato do piloto expor seus pensamentos publicamente, dizendo que era bom que ele não os mantivesse entalados na garganta.

“Eu adorei, ele fala o que pensa agora, e não internaliza”, disse Wolff. “Ainda acreditamos que o pit único foi a melhor estratégia, mas quando tivemos tantas dificuldades após a parada, nós apenas esticamos o stint. Estressamos demais os pneus para fazer todo o caminho até o fim.”

Bottas afirmou após a corrida que uma estratégia de duas trocas o colocaria na disputa pela vitória, depois de correr perto de Verstappen e Hamilton na primeira metade da corrida.

Wolff estava satisfeito com o desempenho do piloto, apesar de sua queda tardia para quarto, e acredita que ele fez progressos decentes em suas últimas corridas.

“Eu ainda acho que ele fez uma boa prova para ser honesto, porque ele estava lá com Lewis e Max em grande parte”, disse o chefe. "Acho que o desenvolvimento está na direção certa. Ainda há uma parte ou uma lacuna na gestão dos pneus [para Hamilton], mas veremos isso em detalhes nos próximos dias."

“No entanto, enxergo uma verdadeira progressão na forma como Valtteri enfrenta as corridas, e na qualificação, nunca duvidamos.”

