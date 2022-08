Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes vem se esforçando para retomar a forma vencedora dos últimos oito anos na Fórmula 1. E mesmo com Lewis Hamilton e George Russell ajudando o time alemão a obter o melhor resultado da temporada no GP da França do último domingo, o chefe da equipe, Toto Wolff, afirma que é preciso encontrar "muito tempo de volta" no W13 antes que possam pensar em vencer novamente.

No domingo, Hamilton terminou a dez segundos de Max Verstappen na corrida de 53 voltas, e disse ter ficado impressionado com o déficit de rendimento em relação à Red Bull. Com o holandês gerenciando melhor seus pneus ao não ser pressionado, a Mercedes acha que a França não foi exatamente representativo sobre a realidade.

Questionado pelo Motorsport.com se ele sente que a Mercedes segue 0s4, 0s5 atrás de Red Bull e Ferrari, Wolff disse: "Acho que Lewis conseguiu estabilizar a diferença em cinco, seis décimos no primeiro stint, mas é preciso ser honesto e dizer que, no segundo stint, Max tinha a situação mais controlada".

"Então, na minha perspectiva de copo meio vazio, ainda há muito tempo de volta para recuperar".

A Mercedes teve um fim de semana confuso na França. Após chegar confiante de que poderia lutar pela vitória, acabou percebendo que estava mais atrás dos times de ponta do que em corridas recentes.

Wolff disse que a chave é entender a fundo por que a performance da França não cumpriu as expectativas.

"Acho que a cada volta estamos coletando mais dados e entendendo mais, então estamos fazendo o quebra-cabeça. É um projeto que é difícil".

"Não é um problema único: estamos devendo performance em volta lançada, nos primeiros estágios de um stint. Há algo a ser entendido e não é algo mágico, mas sim várias coisas que interferem na performance. Segundo e terceiro é um bom resultado, mas estamos dando o nosso melhor para vencermos e ainda há uma diferença".

