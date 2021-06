A Ferrari confirmou nesta quarta (09) que Benedetto Vigna como o novo CEO da companhia, assumindo no lugar do interino John Elkann, que assumiu o cargo em dezembro após a saída de Louis Camilleri por motivos pessoais.

Em um comunicado divulgado pela Ferrari na quarta, foi anunciado que Vigna, de 52 anos,se juntará à marca como CEO a partir de primeiro de setembro. Vigna é atualmente o presidente do Grupo de Sensores, Sistemas Microeletromecânicos e Analógicos da STMicroeletronics, sendo também um membro do comitê executivo da marca.

Ferrari disse que o "conhecimento único de Vigna acumulado ao longo de 26 anos trabalhando no centro da indústria de semicondutores, que está transformando rapidamente o setor automotivo" pode ajudar "a acelerar a habilidade da Ferrari em ser pioneira na aplicação da nova geração de tecnologias".

"Estamos muito felizes por receber Benedetto Vigna como o novo CEO da Ferrari", disse Elkann.

"Seu profundo conhecimento das tecnologias que comandam muitas das mudanças em nossa indústria, e suas comprovadas habilidades de inovação, construção de negócios e liderança fortalecerão ainda mais a Ferrari e sua história única de paixão e performance, em uma emocionante era adiante".

"É uma honra especial me juntar à Ferrari como CEO e faço isso com igualdade de emoção e responsabilidade", disse Vigna.

"Emoção porque há grandes oportunidades a serem capturadas. E com um profundo senso de responsabilidade perante as conquistas extraordinárias e capacidades dos homens e mulheres da Ferrari, a todos os investidores e a todos ao redor do mundo que têm a Ferrari com uma paixão única".

Vigna se junta à Ferrari no momento em que a equipe de Fórmula 1 vive uma melhora na forma, tendo conquistado a pole position nas duas últimas corridas. No momento, a equipe é a terceira no Mundial de Construtores, apenas dois pontos à frente da McLaren.

