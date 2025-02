O novo piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, insistiu que não se vê como substituto de Lewis Hamilton e que está ansioso para escrever sua própria história na Fórmula 1.

Depois que o heptacampeão decidiu que iria para a Ferrari ao final de sua 12ª temporada na Mercedes, a equipe avaliou suas opções para 2025 e acabou optando por seu pupilo italiano, apesar da inexperiência.

Antonelli há muito tempo é visto pela Mercedes como um substituto digno de Hamilton - embora não se esperasse que seus serviços fossem necessários tão cedo - depois que ele conquistou títulos consecutivos no campeonato europeu de kart e, em seguida, ganhou nada menos que quatro campeonatos em seus dois primeiros anos em monopostos, antes de sua mudança para a F2.

"Não acho correto dizer que sou seu substituto", disse Antonelli sobre Hamilton. "Ele fez muito no esporte, e eu me sinto como o próximo piloto da Mercedes, e realmente quero fazer minha própria história.

"Definitivamente, correr pela Mercedes é uma grande responsabilidade, porque é obviamente uma equipe de ponta, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, é um privilégio estar onde estou hoje. Estou apenas tentando tirar o melhor proveito dessa oportunidade."

Antonelli se tornará o terceiro piloto mais jovem da história da F1 ao participar do GP da Austrália, que abre a temporada, com 18 anos e seis meses de idade, sendo que apenas Max Verstappen e Lance Stroll estrearam antes.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari e Frederic Vasseur, diretor de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari Foto de: Ferrari

Depois de dar um salto ousado da Fórmula Regional Europeia (FRECA) para a F2 em 2024 - que foi decidido muito antes de a Mercedes tomar conhecimento da partida iminente de Hamilton - Antonelli teve um pouco de dificuldade na categoria de formação mas ainda assim conseguiu duas vitórias, superando os classificatórios e a pontuação de seu companheiro de equipe Oliver Bearman.

"Acho que a última temporada foi uma lição muito, muito boa", ponderou Antonelli, depois de terminar em sexto lugar na classificação. "Sabe, é quando a luta chega que você se torna mais forte e realmente aprende a superar a luta".

"Acho que foi um aprendizado muito bom na última temporada e, definitivamente, este ano estou enfrentando outro grande passo. Provavelmente terei de enfrentar algumas dificuldades, mas me sinto mais preparado para enfrentá-las".

O jovem é realista em relação às suas perspectivas para 2025, explicando que não tem "muitas expectativas", apesar de ser o primeiro piloto a estrear em uma equipe de ponta desde 2007, quando Hamilton conquistou a F1 como novato da McLaren.

"O que eu realmente vou fazer é tentar me concentrar no processo e tentar me divertir também", disse Antonelli. "Definitivamente, algo que eu realmente quero fazer é começar com um bom ritmo, tentar construir a partir dele e tentar ser consistente.

"É claro que a mentalidade será sempre a mesma: tentar ir para a pista e vencer, e obter os melhores resultados possíveis. Mas você precisa ser realista ao mesmo tempo, porque o nível é muito competitivo."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Getty Images

Enquanto isso, o novo líder da equipe, George Russell, disse que Antonelli pode igualar seu ritmo imediatamente, embora reconheça que seu novo companheiro de equipe ainda terá uma curva de aprendizado acentuada.

"Kimi é um piloto super rápido, super motivado", disse o três vezes vencedor de GPs. "Naturalmente, para qualquer piloto em seu primeiro ano, há muito a aprender, mas tenho certeza de que será uma boa temporada juntos".

Tendo feito sua própria estreia em 2019, Russell sabe como é a situação de Antonelli, até certo ponto.

"Você tem muita confiança em si mesmo", explicou ele. "Quando olho para mim mesmo quando tinha a idade de Kimi, não acho que você seja mais lento, você apenas ganha experiência com o tempo, sabe como lidar com as viagens da Fórmula 1, trabalhar para duas mil pessoas".

"Mas se você tem a velocidade, você a tem - e se não tem, não tem. É quase tão simples quanto isso".

"Tenho certeza de que Kimi vai me manter alerta e vamos pressionar um ao outro", concluiu Russell.

