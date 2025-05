F1: Ferrari espera que Hamilton não desista apesar de adversidades

Lewis Hamilton nunca subiu ao pódio na pista de Miami e, com base em seus últimos resultados na Fórmula 1, é improvável que a Ferrari mude isso neste fim de semana. Ele ainda não encontrou uma configuração ou estilo de pilotagem que o deixasse confortável e confiante no SF-25. Diante desse cenário a Scuderia fez um pedido ao heptacampeão.

Charles Leclerc disse a Ted Kravitz antes do GP de Miami que havia encontrado a "direção" certa para o carro, embora acredite que não é seu "trabalho" dar conselhos a Hamilton.

"Isso foi interessante", disse Kravitz em seu programa "Podbook". "Leclerc disse: 'Encontrei uma direção que funciona para mim' e, embora ele diga: 'Não é meu trabalho dar conselhos a Lewis', o sentimento na Ferrari é que, enquanto Lewis ainda está procurando respostas, pedem a ele 'não desista, há esperança'."

Leclerc em defesa de Hamilton

"Acho que é sempre muito difícil quando você chega a uma nova equipe para se adaptar aos novos sistemas, à nova maneira de trabalhar, ao novo carro e assim por diante. Obviamente, eu estou 100% concentrado em mim mesmo e tentando obter o melhor de mim e do carro - isso exige muito trabalho. Mas tenho certeza de que Lewis chegará lá e, honestamente, ele conseguiu uma grande vitória na China", disse o monegasco na quinta-feira.

Além disso, Leclerc falou que, embora Hamilton não esteja em seu melhor momento, dividir a garagem com ele já lhe permitiu alguns ensinamentos: "Ainda há muito a aprender, mas já aprendi muito com Lewis. Portanto, é ótimo tê-lo na equipe e desafiar a maneira como fazemos as coisas há muitos anos e também dar uma nova visão."

Quanto às reclamações de Hamilton sobre o SF-25, Leclerc não pareceu concordar muito, mas acredita que estar na Ferrari há sete anos também pode estar fazendo uma grande diferença.

"É sempre muito difícil comparar as sensações dos pilotos, porque se você não se sente confortável, há sempre algo que você sofre mais do que o outro e é por isso que não consegue andar tão rápido. De minha parte, este ano fomos em direções bastante extremas em termos de configuração para obter um pouco mais do carro, então sinto que estou mudando muito meu estilo de pilotagem para me adaptar às novas exigências desse carro."

"No entanto, pode haver coisas que, como estou na Ferrari há sete anos, são muito naturais para mim agora e que eu não percebo o suficiente, embora sinta que estou pilotando de forma bem diferente este ano, só porque este carro exige uma outra configuração", concluiu.

PÉREZ 'NA' CADILLAC, Max PAI, parceria SENNA / SCHUMI e detalhes de IMOLA-94. Lando, Lewis, GABRIEL!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!