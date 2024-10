F1 - CEO da Renault: "Não sou estúpido, não vou vender a Alpine"

Após semanas de consultas, a Renault decidiu, no início de outubro, abandonar o projeto do motor de Fórmula 1, fechando nas portas da produção no final da temporada de 2025. Essa decisão mais uma vez levantou dúvidas sobre se a fabricante francesa venderá a Alpine na categoria.

Tal rumor também foi levantado no início do ano, quando a Renault trouxe o ex-chefe de equipe, Flavio Briatore, de volta ao grupo e o nomeou como consultor administrativo da equipe.

No entanto, Luca De Meo disse que os relatos de uma venda da equipe não eram verdadeiros. "Esses rumores são completamente falsos", disse o CEO da Renault ao jornal francês L'Equipe. "Nós não trouxemos Briatore para vender a Alpine".

"Vejo as vantagens para nós de estar na Fórmula 1. Flavio está no centro da revitalização do projeto. Estamos reorganizando a equipe e nos concentrando em Enstone".

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

"Continuo recebendo telefonemas de pessoas que querem entrar na F1, mas não vou vender a equipe, não sou estúpido."

"Estar na F1 é muito importante para a marca Alpine. Isso dá credibilidade à marca entre os fãs de automobilismo. Não precisamos de dinheiro."

O plano da Renault de eliminar seu departamento interno de motores de F1 gerou protestos de alguns trabalhadores da fábrica de Viry-Chatillon e reuniões entre a equipe e a gerência sênior.

"Admiro o compromisso e a determinação das pessoas em Viry-Chatillon", disse De Meo. "Mas nos tornamos invisíveis na F1. Mais dois anos assim e o projeto entrará em colapso total. Precisamos sair desse marasmo."

"Fico triste em ver tantas pessoas decepcionadas, mas isso faz parte do meu trabalho. Tive que repensar o projeto da F1 e encontrar soluções para torná-lo um vencedor", concluiu.

