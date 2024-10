F1 - Verstappen: "A Red Bull não pode forçar as pessoas a ficar"

O tricampeão mundial de Fórmula 1 , Max Verstappen, admite que não se poderia esperar que a Red Bull mantivesse todos os seus principais membros em meio a uma série de saídas de alto nível nas últimas semanas.

Depois que o projetista Adrian Newey anunciou sua saída em maio - e desde que assinou contrato com a Aston Martin - a Red Bull também viu o diretor esportivo Jonathan Wheatley anunciar sua ida para a Sauber/Audi e o chefe de estratégia Will Courtenay se juntar à McLaren no futuro.

Suas saídas ocorrem depois de um ano tumultuado para a Red Bull fora das pistas. As tensões nos bastidores em nível gerencial vieram à tona pela primeira vez durante os testes de pré-temporada no Bahrein, quando uma investigação contra supostas irregularidades cometidas pelo chefe da equipe, Christian Horner tornou-se de domínio público. Antes disso, a Red Bull já havia perdido o designer Rob Marshall, que agora desempenha um papel importante na McLaren, sua rival pelo título de 2024.

Na época, Verstappen alertou contra a perspectiva de perder o que ele chamou de "pilares" da história de sucesso da Red Bull, deixando a equipe por causa de sua turbulência interna, especialmente quando a posição de seu mentor, Helmut Marko, foi questionada.

"Eu também faço parte dessa trajetória. Assinei contrato até 2028, por isso é muito importante que certos pilares permaneçam no lugar", explicou ele no GP da Arábia Saudita.

Falando com o Motorsport.com seis meses depois, em Singapura, ficou claro que isso não aconteceu, com a Red Bull optando agora por promover os funcionários da equipe para preencher os vazios deixados pelos que saíram. O engenheiro de corrida de Verstappen, Gianpiero Lambiase, é um dos membros a quem estão sendo confiadas responsabilidades mais amplas sob sua estrutura de gerenciamento.

Mas Verstappen agora reconhece que a Red Bull sempre teve dificuldades para manter sua equipe unida, com rivais tentando agressivamente roubar figuras-chave: "Bem, nós não administramos isso muito bem!", Verstappen riu, antes de oferecer uma resposta mais ponderada.

Jonathan Wheatley, gerente de equipe da Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Como eu sempre disse, eu preferiria que todos tivessem ficado, mas, no final, você não pode impedir as pessoas. Se você forçá-las a ficar quando elas realmente não querem mais estar aqui, se elas ficarem desapontadas ou não conseguirem o que querem, talvez seja melhor para elas aceitarem um novo desafio em outro lugar. Mesmo que para toda a equipe coletivamente, teria sido melhor se tudo tivesse continuado como estava".

"Sempre foi assim com as equipes bem-sucedidas, as pessoas começam a criticá-las. Isso acontece em qualquer esporte. E algumas pessoas recebem ofertas tão grandes de outras equipes que isso também desempenha um papel importante".

Outras figuras importantes, como o chefe de engenharia de desempenho Ben Waterhouse e o chefe de aerodinâmica Enrico Balbo, estenderam seus contratos no início deste ano. Verstappen está, portanto, confiante de que a Red Bull tem a liderança técnica certa para levar a equipe adiante na era pós-Newey, e diz que tem um forte relacionamento com o diretor técnico Pierre Wache. "É muito bom, Pierre e eu conversamos muito", explicou ele.

"Quando estou na fábrica, sempre tenho uma reunião com ele. Ele é muito motivado e eu gosto de estar envolvido. As coisas estão funcionando muito bem, só que os resultados não são os que queremos no momento. Depende de nós mudarmos isso como equipe".

"Tenho fé que as pessoas sabem o que estão fazendo, elas já demonstraram isso. Outras equipes também têm pessoas muito boas, mas não acho que esse seja o problema no momento. Simplesmente tomamos um rumo errado, então era hora de apertar o botão de reiniciar e seguir em uma direção diferente".

"No final das contas, não são apenas duas ou três pessoas que fazem a diferença. O que importa é o coletivo. Todos têm que contribuir e trabalhar bem em suas funções, isso é o mais importante".

