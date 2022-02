Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton revelou que levará algum tempo para ele reconstruir sua confiança na FIA, depois de admitir que "perdeu a fé no sistema" no ano passado. Falando em público pela primeira vez desde o final da temporada de 2021 de Fórmula 1, quando perdeu o título após uma chamada do ex-diretor de provas, Michael Masi, o britânico disse que seu amor pelo esporte foi prejudicado pelos eventos.

Embora tenha negado que chegou perto de considerar a aposentadoria, ele admitiu que as coisas foram difíceis para ele processar.

"É claro que no final de cada temporada você pensa se está disposto a comprometer o tempo e esforço necessários para ser campeão", disse Hamilton após a apresentação do W13, novo carro da Mercedes para 2022. "Acho que muitas pessoas subestimam o que é preciso para chegar lá. Há muitas coisas, não é só aparecer e pilotar o carro."

"A questão é: você quer sacrificar o tempo? Acredita que pode continuar mantendo o peso que está batendo? Esse é um tipo normal de processo mental para mim."

"E é claro que foi agravado por um fator significativo. Acho que, no final das contas, com um esporte que amei toda a minha vida, houve um momento em que obviamente perdi um pouco de fé no sistema."

"No entanto, sou uma pessoa muito determinada. E eu gosto de pensar que enquanto momentos como esse podem definir carreiras, eu me recuso a deixar isso definir a minha. Então, foco em ser o melhor que posso ser e voltar mais forte."

Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Questionado pelo Motorsport.com se as mudanças que a FIA anunciou esta semana – incluindo a substituição de Masi e a criação de um sistema de suporte de controle de corrida virtual – foram suficientes para trazer sua fé de volta, Hamilton disse que queria ver mais.

"Coloco fé e confiança lado a lado", disse ele. "Portanto, a confiança pode obviamente ser perdida em um piscar de olhos ou no movimento de um dedo, mas ganhar é algo que se constrói ao longo do tempo. Então, embora eu não tenha previsto isso, este primeiro anúncio de ontem é talvez um primeiro passo, mas não necessariamente muda tudo ainda."

"Temos que ver a ação real e acho que demorará um pouco, mas não estou realmente focado necessariamente nessa área por agora. Estou apenas focando absolutamente toda a minha energia para garantir que eu seja o melhor que você já viu."

Hamilton sugeriu que a chave para ele era ver que a FIA cumpriu a consistência em sua decisão que muitos sentiram que faltou em 2021.

"Embora não possamos mudar o passado, e nada realmente será capaz de mudar a maneira e como me senti na época, e como me sinto sobre a situação, é bom ver que a federação está tomando medidas", comentou. "Acho que a responsabilidade é fundamental. E temos que usar esse momento para garantir que isso nunca mais aconteça com mais ninguém no esporte."

"Saudamos tudo o que foi dito pela FIA, mas temos que nos certificar de que estejamos atentos e garantir que realmente vejamos essas mudanças, e que as regras sejam aplicadas de maneira justa, precisa e consistente", concluiu.

Masi DEMITIDO (e quem substitui), Ferrari REVOLUCIONÁRIA e NOVO CHEFE da Alpine: dia de BOMBAS na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: