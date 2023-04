Hill sugere que Verstappen se aposente após críticas de Max à F1

Campeão da Fórmula 1 em 1996, o britânico Damon Hill criticou Max Verstappen, piloto da Red Bull, após o holandês 'ameaçar' se aposentar da categoria máxima do automobilismo mundial por causa das mudanças nos formatos de fim de semana na F1.

No próximo fim de semana, a elite global do esporte a motor deve estrear um novo modo de disputa no GP do Azerbaijão: na sexta-feira, treino livre e classificação para a corrida; no sábado, classificação para a corrida sprint e corrida sprint; no domingo, a corrida propriamente dita do GP do Azerbaijão, em Baku.

Para Verstappen, as novidades alteram o 'DNA' da F1. Tudo isso numa proporção tal que faria com que ele 'pensasse duas vezes' antes de renovar seu contrato com a Red Bull, que vai até 2028. Tal postura, porém, não agradou Hill.

Damon Hill Photo by: JEP / Motorsport Images

“Então ele já deveria parar agora... sério”, disse o britânico, comentarista de F1 da Sky Sports, no podcast do canal. “Ele está se divertindo? Às vezes acho que ele não está se divertindo. Você tem que amar o que está fazendo. Senão, fica chato”, disse Hill.

“Acho que há um elemento nisso com Max, com ele não querendo perder seu tempo com coisas supérfluas, que acabaram de ser inventadas para serem novidades na F1. Acho que posso imaginá-lo dizendo: ‘Vim aqui para ganhar GPs, quero que uma corrida signifique alguma coisa, não quero ter metade do valor’. Qual é o sentido disso no currículo dele?", completou Hill, que superou o alemão Michael Schumacher, então piloto da Ferrari, para ser campeão pela Williams.

