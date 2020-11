O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que o fato de todas as outras vagas parecerem ocupadas no grid da Fórmula 1 para 2021 deu à Red Bull mais tempo para decidir sobre o futuro de Alexander Albon.

A equipe está avaliando se manterá Albon para 2021 ao lado de Max Verstappen após uma difícil primeira temporada do anglo-tailandês, que marcou apenas um ponto desde que terminou no pódio em Mugello há dois meses, mas foi informado pela Red Bull que pode garantir sua permanência com as próximas corridas.

Caso a Red Bull abandone Albon, a equipe já disse que olhará para fora de seu próprio “pool” de pilotos para o próximo ano, apontando os experientes Sergio Perez e Nico Hulkenberg, que estão sem contato, como candidatos.

Questionado sobre a situação em torno do futuro de Albon, o chefe da Red Bull, Horner, disse que o fato de todos os outros assentos no grid para o próximo ano estarem definidos significa que pode se dar ao luxo de analisar com tempo.

"Olhando para o dia de hoje, ele teve um dia bastante decente, provavelmente o seu melhor na sexta-feira por um bom tempo", disse Horner depois que Albon terminou em segundo no primeiro treino livre e quinto no segundo para o GP da Turquia.

“Como eu disse o tempo todo, queremos ver Alex reivindicar esse assento. Acho que a diferença é que [com] as alternativas que temos, todos os assentos estão ocupados na Fórmula 1.”

"Isso nos dá um pouco de tempo para tomar a decisão mais informada que pudermos e, é claro, dar a Alex tanto tempo quanto pudermos e todo o apoio que pudermos, e ver o que acontece nas três ou quatro corridas restantes . "A Haas ainda não confirmou sua formação para o próximo ano, mas parece definida para com os pilotos de Fórmula 2 Mick Schumacher e Nikita Mazepin, enquanto a dupla da AlphaTauri deve ser formada por Yuki Tsunoda e Pierre Gasly.

A Mercedes também ainda não fechou um novo contrato com o seis vezes campeão mundial Lewis Hamilton para o próximo ano, mas é amplamente esperado que chegue a um acordo assim que o sétimo título for acertado.

Isso fez da Red Bull a única opção realista para que Perez, o piloto de saída da Racing Point, permaneça no grid no próximo ano, ou para que Hulkenberg retorne em definitivo.

Mas Horner disse que a Red Bull não quer colocar qualquer prazo para decidir sua linha completa de pilotos para o próximo ano.

"Não estamos colocando nenhuma escala de tempo específica nisso", disse Horner.

“O contrato de Alex nos permite tomar essa decisão após a temporada. Obviamente, estamos cientes de quais são as outras opções.”

"Como eu disse, todos os outros assentos estão reservados agora na Fórmula 1, exceto a Mercedes, e duvido que Lewis se junte a nós na próxima temporada. Mas nunca se sabe."

