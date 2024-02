Istambul traça plano ousado para voltar à F1 em 2026; entenda

O GP da Turquia, que já foi realizado nove vezes na história da Fórmula 1, quer reconquistar o seu lugar no calendário nos próximos anos. Uma mudança na administração do Istanbul Park poderia tornar isso uma realidade.

O primeiro GP da Turquia foi realizado neste circuito em 2005, e foi visitado continuamente até 2011. A pista reapareceu em 2020 e 2021 graças à pandemia, que obrigou os gestores da F1 a procurarem soluções alternativas quando outros destinos já não eram mais uma opção. O maior vencedor da corrida é Felipe Massa, que triunfou por lá em três oportunidades, 2006, 2007 e 2008.

Desde 2012, o Istanbul Park é administrado pela empresa Intercity, que não prolongou sua última aventura com a F1 por questões financeiras. No entanto, o contrato de arrendamento expira no final deste ano e um novo concurso será em breve lançado por uma instituição governamental turca.

A empresa vencedora terá o direito de explorar o circuito durante os próximos 30 anos, por uma taxa de cerca de 110 milhões de euros. Com a ressalva de que o contrato conterá cláusulas com obrigações que deverão ser cumpridas, sob pena de rescisão automática.

Por exemplo, o futuro operador deverá garantir o regresso do GP da Turquia ao calendário até 2026 e apresentar prova de acordo com a F1 no prazo de um mês após a adjudicação do concurso, o que estabelece claramente esta condição.

Caso o contrato de exploração seja rescindido se não for garantida uma vaga no calendário da F1, estão também previstas sanções financeiras, que ascenderão a 25% do valor do contrato. Ou seja, a pressão recairá sobre quem suceder ao Intercity no comando do circuito de Istambul.

Questionado sobre as perspectivas de concretização do acordo, o presidente da Federação Automóvel Turca, Eren Üçlertoprağı, acredita que as oportunidades são reais.

“Existem atualmente sete países cujos contratos terminam em 2026”, disse à Bloomberg. "Vários deles querem prorrogar seus contratos. Portanto, embora o prazo de um mês em nosso contrato seja agressivo, na verdade é uma meta realista se houver vontade de fazê-lo com acompanhamento adequado."

O resultado do concurso está previsto para abril e o vencedor também se comprometerá a fazer investimentos para melhorar a infraestrutura do Istanbul Park.

Colaborou Kemal Sengul

Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

Watch: Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #269 – O que esperar da pré-temporada 2024 da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: