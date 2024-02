F1: Sainz crê que falha de comunicação da Ferrari foi eliminada

A comunicação interna da Ferrari causou alguns grandes problemas no passado recente. Porém, segundo Carlos Sainz, esses “momentos típicos da Ferrari” não ocorrerão no futuro.

Antes do início da temporada de 2024 da Fórmula 1, o espanhol revelou estar “muito feliz com a forma como as corridas foram conduzidas no ano passado”, lembrando que a comunicação e a execução das táticas nas corridas melhoraram significativamente – ainda houve momentos difíceis em 2022, como em Mônaco, quando os dois pilotos foram chamados para os pits ao mesmo tempo, então Leclerc teve que esperar.

“É verdade que houve algum progresso nas corridas em 2023 com a execução”, admitiu Sainz, citando como exemplo perfeito disso o GP de Singapura, única corrida não vencida pela Red Bull, quando conseguiu aliar-se a Leclerc para conquistar a vitória.

“A comunicação entre mim, meu engenheiro, as pessoas, a estratégia e os mecânicos no pit stop foi muito boa. No final do ano não tivemos absolutamente nenhuma fraqueza. Estou certo de que, com base nesta performance, poderemos ser fortes, não só em termos de velocidade, mas também em termos de boa execução estratégica."

Porém, não é inteiramente verdade que no final do ano não houve problemas na Ferrari, por exemplo, no Brasil, Sainz saiu tarde demais durante a classificação no final do Q3, então só conseguiu largar do oitavo lugar, enquanto seu companheiro de equipe se classificou para a primeira fila. Sainz, no entanto, está “certo” no caso de falhas tão pequenas que eles terão muito menos erros em 2024.

