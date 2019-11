Leclerc lança marca própria de karts de competição

Charles Leclerc estreou no ano passado na Fórmula 1 com a Alfa Romeo e em 2019 foi promovido para a Ferrari, quando se destacou desde o início, ao desafiar - e vencer - Sebastian Vettel, tetracampeão mundial.

Além disso, Leclerc deu à Ferrari suas duas primeiras vitórias da temporada - em Spa e Monza - e está em terceiro lugar no campeonato de pilotos, atrás apenas dos representantes da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Mas apesar de estar no topo, Leclerc não esquece seu começo e foi por isso que decidiu lançar sua própria marca de karts de competição, em associação com a Birel ART.

"Você deve sempre se lembrar de onde você veio", disse Leclerc. "Eu sei o que devo ao kart: tudo! Foi aí que minha paixão pelo esporte a motor se concretizou, onde aprendi as bases que me permitiram avançar para o topo e também conheci algumas das pessoas importantes que me acompanharam."

"Eu estava determinado a fazer algo para o kart por um longo tempo, acho que agora é a hora certa. As habilidades da Birel ART foram recentemente confirmadas com uma magnífica dupla no Campeonato Mundial KZ. Eu queria o chassi com o meu nome capaz de funcionar muito bem em uma ampla gama de condições. Somente uma grande fábrica, como a Birel ART, pode garantir uma produção de alta qualidade em larga escala", concluiu.

O chassi Charles Leclerc, que será fabricado em Lissone, perto de Monza, cobrirá uma gama completa que inclui as categorias Baby, Mini, OK / Junior, KZ e Rotax.

