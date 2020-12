Charles Leclerc está correndo no final de semana do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 com uma pintura especial em seu capacete, em homenagem a Sebastian Vettel, que faz sua última corrida como piloto da Ferrari neste domingo (13), para mostrar seu respeito a "uma grande pessoa".

Para a última corrida de 2020, Leclerc adotou um esquema predominantemente branco que espelha o tradicional design dos capacetes de Vettel ao longo de seus seis anos com a Ferrari. No lugar da bandeira da Alemanha como o tetracampeão tradicionalmente usa, o piloto adotou as cores de sua própria bandeira: Mônaco.

As palavras Danke, Seb (Obrigado Seb em alemão) estão escritas na parte de cima do capacete, que também traz imagens dos dois, que são companheiros de equipe desde 2019, quando Leclerc se juntou à Ferrari.

Falando após a classificação em Yas Marina, Leclerc explicou ao Motorsport.com porque ele optou por tal gesto.

"Seb ajudou muito a equipe, e isso me beneficiou indiretamente, porque eu tenho um contrato de longa duração. E, acima de tudo, desde que eu cheguei à Ferrari, ele fez de tudo para me receber do melhor modo possível".

"Claro, sempre existe a competição, mas, como ser humano, ele é uma grande pessoa. Então eu queria mostrar o quanto eu o respeito e sei que ele gostou disso".

Vettel sairá da 13ª posição em sua última corrida pela Ferrari. Em seis anos com a equipe, ele venceu 14 GPs e conquistou 11 poles.

"Obviamente não é legal começar minha última corrida com a equipe saindo de 13º", disse Vettel. "O resultado é ruim, mesmo se eu ficasse feliz com a minha própria performance na volta".

"Talvez uma volta perfeita teria me colocado em 10º, mas acho que não iria além. Meu plano para a corrida é dar o meu melhor, sendo que não será fácil. Mas será especial por ser a última".

"Quero curtir essa corrida e me sentir o mais próximo possível do pessoal na garagem, os mecânicos, engenheiros, todos. Será bem emocionante".

