Marko diz que Leclerc é o maior talento sem contrato da Red Bull

Primórdios da carreira: kart 1 / 15 Foto de: CIK/KSP Leclerc foi campeão no Mundial CIK-FIA KF3 em 2011, divisão júnior da categoria. Mais tarde, ele foi vice-campeão no CIK-FIA World KZ, perdendo o título para ninguém menos que Max Verstappen.

Forte amizade com Bianchi 2 / 15 Jules Bianchi e Charles Leclerc eram amigos desde a infância. O monegasco viu o amigo sofrer um acidente no GP do Japão de 2014 que resultou na morte do francês. Um duro golpe para o jovem piloto.

2014 - Fórmula Renault 2.0 3 / 15 Foto de: DPPI Naquela temporada o monegasco disputou a 2.0 Alpes, onde foi vice campeão, e ainda fez algumas provas na Eurocup 2.0. Correu pela Fortec em ambas.

2015 - Fórmula 3 Europa e GP de Macau 4 / 15 Foto de: Jun Qian Charles Leclerc foi quarto colocado no campeonado e vice-campeão na importante corrida realizada anualmente na Ásia. Neste ano ele pilotou pela Van Amersfoort.

2015 - Fórmula 3 Europa e GP de Macau 5 / 15 Foto de: FIA F3 / Suer Leclerc foi o melhor entre os pilotos que ficaram atrás das 'gigantes da base', Prema e Carlin. O campeonato foi vencido por Felix Rosenqvist e Antonio Giovinazzi foi o vice.

2016 - Campeão da GP3 6 / 15 Foto de: GP3 Series Media Service O monegasco disputou seu primeiro campeonato por uma das equipes dominantes das categorias inferiores, faturando o título depois de bater o rival Alexander Albon no campeonato.

2017 - Título na Fórmula 2 7 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Pilotando pela Prema, já de olho na F1, Leclerc venceu o campeonato da F2 com sete vitórias e oito poles em 22 corridas. Naquele ano, Leclerc sofreu outro duro golpe da vida, a perda do pai, que faleceu pouco antes da conquista do título.

2017 - Título na Fórmula 2 8 / 15 Foto de: GP3 Series Media Service Ao fim da temporada, Leclerc foi procurado pela Sauber, que já estava sob influência da Ferrari/ Alfa Romeo, que apoiavam a carreira do piloto.

2018 - Destaques na Sauber 9 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images Leclerc sofreu para se encontrar logo no início da temporada de estreia na F1, mas no GP de Baku, no Azerbaijão, o piloto se encontrou e alcançou um sexto lugar, dando início a uma temporada de destaque.

2018 - Destaques na Sauber 10 / 15 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Depois de pontuar dez vezes no ano, Leclerc terminou o ano com 39 pontos, contra 9 de Marcus Ericsson, o que lhe garantiu uma oferta para dar um salto na carreira ao assinar com a Ferrari.

2019 - Início de uma era na Ferrari 11 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Logo em sua segunda corrida pela equipe italiana, no Bahrein, o jovem Leclerc mostrou a que veio, conquistando a pole e liderando boa parte da corrida. Nas últimas voltas, uma falha no motor da Ferrari fez o monegasco cair para a terceira posição, seu primeiro pódio.

2019 - Primeira vitória em um fim de semana infeliz 12 / 15 Foto de: Erik Junius Leclerc dominou o companheiro, Sebastian Vettel, e os demais rivais para faturar a primeira vitória de sua carreira. No entanto, o acidente fatal de Anthoine Hubert na F2 no dia anteior à corrida, acabou trazendo um clima pesado ao fim de semana.

2019 - Primeira vitória em um fim de semana infeliz 13 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Leclerc, que era próximo de Hubert, dedicou a vitória ao amigo.

2019 - Consagração em frente aos Tifosi 14 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Em Monza, Leclerc conquistou o maior feito de sua carreira até aqui. Fez a pole, segurou os ataques do pentacampeão Lewis Hamilton ao longo da corrida e venceu em frente a legião de fãs da Ferrari.