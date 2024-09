F1: Marko 'zoa' McLaren após vitória da Ferrari no GP da Itália

Consultor da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko 'agradeceu' a McLaren pelo espírito esportivo do time de Woking em Monza, onde a equipe britânica 'perdeu' a vitória para o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari -- o australiano Oscar Piastri foi segundo, com o companheiro inglês Lando Norris em terceiro.

“Resultado [da McLaren] decepcionante? De jeito nenhum. Já tínhamos uma ideia de que isso aconteceria. Quero parabenizar a Ferrari pela vitória e agradecer à McLaren pelo espírito esportivo", disse Marko ao jornal holandês De Telegraaf.

"Aprecio isso, que torna nossa situação um pouco melhor. Mentalmente e também qualitativamente, Max [Verstappen, holandês da Red Bull] ainda é o piloto mais forte na pista”, seguiu o conselheiro taurino da F1.

Verstappen terminou em sexto em Monza, duas posições à frente de seu companheiro mexicano Sergio Pérez. Com isso, Max lidera com 303 pontos, contra 241 de Norris. A 'RBR' lidera entre construtores com 446, contra 438 da McLaren. A próxima etapa é o GP do Azerbaijão, 17ª de 24 etapas, em 15 de setembro.

