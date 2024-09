Lando Norris largou na pole position no GP da Itália e teve um bom início de prova, porém, na Curva 4, foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri - o que pode ter lhe custado a vitória. A dupla da McLaren conquistou apenas o segundo e terceiro lugar, 'perdendo' o degrau mais alto do pódio da Fórmula 1 para a Ferrari de Charles Leclerc.

Após a ultrapassagem agressiva de Piastri sobre Norris, muito se questionou o porquê o time de Woking não exigiu que o australiano devolvesse a colocação ao britânico - como aconteceu no GP da Hungria, quando Oscar venceu pela primeira vez após Lando ceder a posição.

Antes da etapa da Itália, Andrea Stella, chefe da McLaren, ainda defendia que a equipe preferia analisar corrida a corrida e priorizar o piloto que tivesse mais chances de pontuar.

Entretanto, no momento, Norris está cada vez mais próximo de Max Verstappen na tabela de pontuação individual. Após Monza, o britânico diminuiu a diferença para apenas 62 pontos, enquanto Piastri precisaria de 106 para chegar ao topo.

Matematicamente, ambos estão na disputa, visto que ainda restam oito corridas no calendário, mas o britânico tem mais chances de tomar a posição do tricampeão mundial e a McLaren parece ter entendido o recado.

Agora, o chefe dos papayas admitiu que chegou o momento onde o time precisará garantir que Norris tenha o maior número de chances de pontuar e que nenhuma oportunidade será desperdiçada.

Após terminar em sexto em Monza, Verstappen avaliou a conquista precoce do título mundial de pilotos e de construtores como "irrealista", uma vez que a Red Bull está enfrentando problemas no desempenho. É importante lembrar que o tricampeão não vence desde o GP da Espanha em junho.

Ao comentar a fala de Max, Stella disse que o piloto é "muito bom falando", mas, ainda assim, seu desempenho em pista muitas vezes se prova o contrário de suas reclamações.

"Obviamente ele sabe que o carro que está dirigindo no momento parece lhe proporcionar alguns desafios".

"Mas precisamos ser melhores em capitalizar as oportunidades que a Red Bull parece oferecer no momento, por não estar na possibilidade usual de competir por pódios".

Stella ainda explicou que, embora Norris e Piastri tenham chances de continuar na disputa, a McLaren precisa ser realista e entender que é o momento de apoiar o piloto com mais pontos.

"Estamos lutando contra Max Verstappen, então acho que se quisermos dar suporte a um piloto, definitivamente temos que escolher aquele que está na melhor posição".

"Se esse piloto for o Lando, precisamos ajustar algumas pequenas coisas de corrida que podem ajudá-lo, e podem nos ajudar a capitalizar uma pole position como a que tivemos aqui em Monza. Acho que se você olhar para sua primeira volta, enquanto a revisamos juntos, podemos ver que havia algumas coisas que poderíamos ter feito um pouco melhor".

Embora Stella reconheça que a disputa existe, o chefe da McLaren ainda não acredita que isso implicará em uma situação onde Norris seja definido como primeiro piloto em todas as etapas.

"Acho que o número um funciona bem como manchete, mas não tenho certeza se funciona muito bem no mundo real em termos de: o que significa? O que você faz?"

"Digamos hipoteticamente que concluímos que na curva quatro [a segunda chicane], Lando simplesmente freou muito cedo, e Oscar meio que naturalmente teve a possibilidade de assumir a liderança, então o que significa se você é o número um? Você troca a volta depois?"

"É muito difícil implementar essa definição no mundo real. É melhor continuar trabalhando como uma equipe, obter a opinião de ambos os pilotos e, então, trabalhar juntos para perseguir esse objetivo em ambos os campeonatos, porque agora parece que o campeonato de pilotos é definitivamente uma possibilidade".

Ao responder se a equipe cogitou dar a ordem para Piastri ceder a posição, Stella disse enfaticamente que não, mas explicou:

"Consideramos outras maneiras durante a corrida para garantir que Lando tivesse suas próprias oportunidades".

"Mas não consideramos a troca porque ainda estávamos dispostos a colocar o máximo de pressão possível em Leclerc e, eventualmente, induzi-lo a ter um problema com a dianteira esquerda, como um travamento, em uma das chicanes".

Avaliação de Zak Brown

Zak Brown, CEO da McLaren, sempre tem uma opinião de tudo que acontece em pista com seus pilotos da F1. Isso porque ele faz questão de manter Piastri e Norris sob uma lupa muito potente e não 'passa pano' para os competidores.

Após a decepção de Monza, Brown avaliou o desempenho da equipe e disse que a McLaren pode esperar uma competição "difícil".

"Vamos lutar para vencer corridas todos os fins de semana, mas uma competição difícil nos espera", declarou à Sky Sports. "Vamos almejar a pole position, mas é claro que nem sempre isso acontece da maneira que desejamos".

O CEO do time de Woking ainda comentou a ultrapassagem de Piastri em Norris na Curva 4 e disse que concorda que foi uma manobra "agressiva", mas o australiano não infringiu nenhuma regra.

"Sim, foi uma ultrapassagem agressiva, mas foi limpa. Ainda não falei com Lando, mas aceito que a manobra na Curva 4 foi agressiva".

McLaren irá revisar manobra de Piastri

Mesmo que a equipe tenha definido que a manobra de Piastri tenha sido justa e, portanto, não ordenou o australiano a ceder posição para Norris, a McLaren ainda pretende avaliar o que aconteceu em Monza e definir se Oscar cumpriu com o 'código de conduta Papaya'.

O 'livro de regras' da McLaren prevê como ambos os competidores devem agir quando estiverem lutando entre si em pista e impõe limites bastante claros, impedindo qualquer interpretação incorreta.

Andrea Stella disse que a situação toda será revisada após o GP e será necessário ouvir ambos os lados, para entender o que motivou a disputa - que poderia ter sido melhor gerenciada, garantindo a vitória de um dos dois pilotos.

"Teremos que revisar junto com os pilotos, assistir aos vídeos, entender o ponto de vista deles e então avaliaremos juntos se eles estavam em total conformidade ou não".

"Aprenderemos, se houver algo que precisemos aprender, e então ajustaremos as Regras Papaya de modo que elas nos permitam buscar da melhor maneira possível tanto o campeonato de construtores quanto o campeonato de pilotos".

