A temporada 2021 da Fórmula 1 começou impondo desafios para Mercedes e Aston Martin, que terminaram 2020 em alta e agora estão 'sofrendo' na categoria. Enquanto a heptacampeã quase perdeu para a Red Bull, a antiga Racing Point ficou para trás na briga do pelotão intermediário.

Mas qual a razão dos 'perrengues' das equipes? Tudo se explica em função das novas regras aerodinâmicas da F1 para este ano, especialmente no que tange ao assoalho e, por conseguinte, ao rake, um conceito nem tão conhecido por todos os fãs da elite do esporte a motor mundial.

No vídeo abaixo, o Motorsport.com explica o que é o tal rake e como o regulamento de 2021 acaba 'punindo' Mercedes e Aston Martin, os únicos times do grid atual que trabalham o conceito de forma diferente da concorrência, com um viés diametralmente oposto ao da Red Bull. Confira:

F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em quatro ou duas rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.