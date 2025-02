Na última terça-feira (18), os 20 pilotos e 10 equipes da Fórmula 1 se juntaram no evento de lançamento em conjunto das pinturas dos carros no F1 75 Live at the O2. Muitos compararam as apresentações com o universo de Jogos Vorazes - a aparição dos rostos em telas enormes enquanto centenas de pessoas aplaudiam ou vaiavam o momento.

Porém, os competidores não estavam lá para lutarem por suas vidas. Eles apenas subiram ao palco para mostrarem como serão seus carros em 2025.

Da tropa de choque da Williams à poderosa linha de bateria da Sauber, todas as 10 equipes levaram muito drama à arena O2. E ainda houve as partes entre os lançamentos dos uniformes: o mestre de cerimônias brincando e provocando Christian Horner, Gordon Ramsay tendo seu microfone cortado e um DJ set do alter ego do homem que compôs a música tema da F1.

Ou seja, muita coisa aconteceu no evento F1 75 Live. Aqui estão 7 dos momentos - bons, ruins, estranhos, sarcantes - do espetáculo.

O apresentador Jack Whitehall deu alguns bons 'socos'

Jack Whitehall Foto de: Getty Images

Os fãs ficaram céticos quando o ator e comediante britânico Jack Whitehall foi anunciado como apresentador um dia antes do evento. Em seguida, com seu monólogo de abertura, ele abordou o elefante na sala: o fato de que os uniformes de 2025 eram quase idênticos aos da temporada passada.

"Você sabe que seu esporte é ridiculamente criado quando eles reservam o O2 para mostrar carros da mesma cor da temporada passada", brincou White antes que qualquer um dos carros tivesse subido ao palco.

Whitehall deu alguns golpes fortes nas estrelas do esporte, incluindo uma crítica a Christian Horner, chamando-o de "o mais um de Geri". Quando a câmera passou para Max Verstappen, com aparência triste, Whitehall disse:

"Anime-se, Max. Poderia ter sido pior - não colocamos você ao lado de George Russell", referindo-se à briga entre os dois que aconteceu em 2024.

Ele também pediu aos fãs que "rezassem por Toto Wolff", comparando a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari com o fato de seu "parceiro ter fugido com um garanhão italiano".

Gordon Ramsay disse 'foda-se' a FIA (mais ou menos)

Lando Norris, da McLaren, Frederic Arnault, CEO da TAG Heuer, Gordon Ramsay e George Russell, da Mercedes Foto de: Getty Images

O chef celebridade e superfã da F1 Gordon Ramsay estava sentado na plateia, principalmente ao lado de Stefano Domenicali, quando Whitehall perguntou à famosa personalidade da TV de boca suja sobre a proibição de palavrões da FIA. Sua resposta:

"Ouça, acho que é uma linguagem do setor. O fato de que esses atletas estão se esforçando ao extremo. Então, às vezes, se isso acontecer, deixe que eles sejam verdadeiros. Deixem isso para lá, vamos lá! Eles estão arriscando suas vidas o tempo todo. Estão viajando a mais de 320 quilômetros por hora. Então, se a merda..."

Foi quando o microfone dele foi cortado, embora o público da O2 tenha gritado em aprovação para que a FIA soubesse qual era a posição do público da F1 em relação ao assunto.

Ninguém percebeu que o DJ da Alpine era o compositor da música tema da F1

Brian Tyler Foto de: Getty Images

Os fãs ficaram perplexos quando um cara vestido de DJ pop europeu entrou na pista antes da revelação da pintura da Alpine. Acontece que o homem com a franja loira penteada que se apresentava sob o apelido de "Are We Dreaming" era, na verdade, Brian Tyler, o compositor americano da música tema da F1.

Tyler descreveu seu set como uma "Fantasia moderna cruzada com o espetáculo visual de filmes cinematográficos como '2001: Uma Odisseia no Espaço' e 'Blade Runner'".

Essa mensagem não foi exatamente transmitida aos espectadores, deixando muitos perplexos com uma apresentação no estilo Deadmaus, outro DJ famoso, no meio do show.

Machine Gun Kelly e Kane Brown cantaram músicas vagamente relacionadas a carros

Kane Brown Foto: Getty Images

Anunciada na segunda-feira, a programação musical do evento - o trio de britpop Take That, o rapper americano Machine Gun Kelly e o cantor country americano Kane Brown - parecia uma lista de reprodução do Spotify gerada por inteligência artificial.

O evento foi aberto com mgk fazendo um rap com letras vagas sobre a F1 enquanto as câmeras capturavam Lewis Hamilton olhando seu telefone na multidão. A música de sucesso de Kelly, "Bloody Valentine", é cativante, mas não combinou muito com a vibração da noite. Especialmente para um público que provavelmente o conhece melhor por causa de um momento excepcionalmente constrangedor no grid com Martin Brundle.

Para relembrar no GP do Brasil de 2023, Machine Gun Kelly se viu na ponta de um microfone de Brundle e começou a dar um gelo no comentarista.

"Alguém colocou um microfone na minha cara, basicamente me forçando a dar uma entrevista aleatória quando eu estava apenas tentando aproveitar um evento", escreveu ele no X após o incidente, com pouca simpatia.

O cantor country Kane Brown fez a apresentação seguinte, quando subiu ao palco para cantar "Miles On It", com tema automotivo. Suas primeiras palavras, "How are we feeling F1? [Como vocês estão, F1?]", são o equivalente a aparecer no Madison Square Garden e perguntar ao público: "How's it going NBA?! [Como vocês estão, NBA?!]". Foi um lembrete pungente de que o hitmaker nascido no Tennessee talvez não esteja entrincheirado no mundo da F1.

Nada disso é uma ofensa a Brown, mgk ou Take That, que encerrou o show (menos Robbie Williams, que não está mais em turnê com o grupo). Apenas pareceu uma oportunidade perdida para a F1 contratar, digamos, um artista britânico realmente icônico, um cantor americano mais relevante (Tate McRae e seu sucesso "Sports Car" estavam ali).

O nível de exigência é alto quando o espetáculo da sua arena acontece algumas semanas depois de Kendrick Lamar ter 'explodido' o show do intervalo do Super Bowl.

A Aston Martin se transformou em um James Bond completo

Tems Foto: Getty Images

Lawrence Stroll pode ter dado alguns dólares à F1 para conseguir um tempo de apresentação um pouco maior do que o das outras equipes (por motivos legais, isso é apenas uma brincadeira). O segmento da Aston Martin apresentou um clipe inspirado em James Bond, com versões animadas de Fernando Alonso e Lance Stroll caindo de paraquedas na O2 antes que a dupla real aterrissasse na plateia com os ternos formais de Bond.

Em seguida, a tela foi cortada para preto e branco para celebrar a história da marca, antes de mudar para um vídeo inspirado em anime que mostrava a pintura de 2025.

Corte para: O cantor nigeriano Tems, que fez a apresentação mais emocionante da noite, ao lado de dezenas de violinistas. Lance e Alonso finalmente chegaram ao palco depois de vestirem seus trajes de corrida, onde responderam a algumas perguntas.

Lance, como sempre, parecia que preferia estar em qualquer outro lugar que não fosse falando ao microfone sobre a F1. Algumas coisas nunca mudam!

F1 TV, mas mais curta e menos interessante

Jack Whitehall foi o apresentador, mas o evento também contou com a presença de Laura Winter, Ariana Bravo e Lawrence Barretto, que são os apresentadores regulares da F1 TV. O trio é um especialista fantástico, mas as restrições de tempo significaram que eles tiveram apenas alguns segundos com os pilotos e diretores de equipe, o que levou a perguntas básicas e respostas insípidas. Isso não ajudou o F1 75 a evitar um ar periódico de "conferência de imprensa da FIA em uma arena".

Lewis Hamilton e Charles Leclerc estavam jogando xadrez

Além de Hamilton estar rolando a tela do celular enquanto pensava na apresentação de mgk, outros vídeos mostraram ele e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, jogando uma partida de xadrez no meio do evento. Se nada mais, talvez seja uma metáfora sólida de como será a temporada deles.

Machine Gun Kelly Foto de: Getty Images

Veja TUDO do LANÇAMENTO dos CARROS de 2025 direto de Londres | REACT COM IMAGENS e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Como BAGNAIA REAGE A MARC MÁRQUEZ? Álex Márquez, APRILIA e Acosta ESTÃO NO PÁREO? R3 Horas Cascavel

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!