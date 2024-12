É possível entender como a Red Bull chegou até aqui. Você não precisa necessariamente concordar que o chefe de equipe Christian Horner e o consultor Helmut Marko tomaram todas as decisões corretas em relação à formação de pilotos da equipe na Fórmula 1 no último ano e meio, mas ainda é possível encontrar alguma lógica em como eles chegaram ao ponto de substituir Sergio Pérez por Liam Lawson.

É fácil dizer agora que foi um erro trazer de volta Daniel Ricciardo e dar a ele um teste com a equipe júnior, mantendo Lawson no banco. E acabou sendo exatamente isso - um erro óbvio - mas imagine que história poderia ter sido se tudo tivesse dado certo!

Talvez tenha sido até uma jogada um pouco sentimental da parte de Horner, já que não é segredo para ninguém o quanto ele é fã do australiano.

Mas quem não teria adorado a história? Um dos personagens mais populares do paddock retornando à família depois de alguns anos conturbados com a Renault e a McLaren; você pode ver como isso pode ter parecido quase irresistível - ou, pelo menos, vale a pena tentar.

Agora está claro que a prorrogação do contrato de Pérez foi um desastre. Mas até mesmo essa decisão foi, de certa forma, perfeitamente compreensível.

No início desta temporada, Pérez era simplesmente o segundo piloto ideal de que a Red Bull precisava, ponto final. Um bom membro de equipe, acumulando pódios, somando pontos para o campeonato de construtores da equipe - e sem incomodar Max Verstappen.

No início de 2024, Pérez era simplesmente perfeito - até porque ele parecia já ter aceitado que nunca seria capaz de desafiar seu companheiro de equipe. Sua enorme base de fãs no México, que comprava centenas de milhares de bonés com a marca Red Bull, e um portfólio de patrocinadores eram um enorme bônus.

Se Pérez tivesse permanecido tão consistente quanto no início da temporada, ninguém pensaria que a Red Bull precisaria contratar alguém como Carlos Sainz. Afinal, se apenas metade das histórias sobre como as coisas foram ruins entre os lados de Sainz e Verstappen na Toro Rosso em 2015 e no início de 2016 forem verdadeiras, o risco de trazer o espanhol de volta à família pareceria injustificado.

Uma extensão de contrato no meio da temporada não ajudou em nada a melhorar a forma de Pérez Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sim, quando o contrato de Pérez foi renovado, ele já estava mostrando sinais de declínio, mas isso poderia ter sido descartado como apenas "um pontinho".

Afinal, naquele momento, seu excelente início de temporada só havia sido prejudicado por um fim de semana decepcionante em Ímola e alguns acidentes em Mônaco. Mas quem nunca teve um fim de semana ruim? E será que existe um único piloto no grid que nunca tenha batido em Mônaco?

Isso provavelmente era tentador demais para Horner e Marko, que esperavam que Pérez simplesmente ignorasse tudo. Além disso, o novo contrato, eles esperavam, poderia ter dado um impulso na confiança.

A decisão de mantê-lo após as férias de agosto é mais difícil de explicar. Mas também é verdade que o calendário da F1 de 2024 ainda tinha pistas onde Pérez havia se destacado no passado: Baku, Singapura... É realmente tão errado culpar a Red Bull por esperar que o mexicano recuperasse sua forma?

Também é difícil justificar a extensão do contrato de Pérez. Como a Red Bull poderia esperar que a "mancha" de Pérez não durasse vários meses, quando algo semelhante já aconteceu em 2022 e 2023?

Mas é exatamente isso que parece estar errado em todas essas decisões: não há como deixar de pensar que todas elas foram tomadas com base apenas na esperança - sem quase nada mais para sustentá-las.

Eles esperavam que os dois anos terríveis de Ricciardo na McLaren não fossem evidência de um declínio - embora, ao final desse período, as coisas parecessem tão ruins que quase ninguém culpou Zak Brown por pagar o salário anual do australiano apenas para mantê-lo fora do cockpit.

É claro que houve aquela volta mágica em Silverstone durante o teste que a Red Bull organizou para que Ricciardo orquestrasse seu retorno. Mas isso - embora tenha sido ótimo para a Netflix - não foi um motivo sólido o suficiente para acreditar que o 'honeybadger' da F1 estava de volta à sua antiga forma.

A Red Bull continuou a ter esperança mesmo depois do final decepcionante da temporada passada do australiano - quando, além do fim de semana no México, não havia muito o que comemorar.

E Horner ainda esperava por algum milagre, mesmo quando nada havia mudado no início de 2024 - dando mais tempo ao seu piloto, mesmo quando Marko já estava pronto para se separar.

Também é difícil justificar a extensão do contrato de Pérez. Como a Red Bull poderia esperar que a "falha" de Pérez não durasse vários meses, quando algo semelhante já aconteceu em 2022 e 2023? Ela deveria ter pelo menos esperado.

E agora a Red Bull espera que um jovem com 11 largadas em GPs possa lidar com o que o próprio Horner descreve como a tarefa mais difícil da F1. De todas as decisões tomadas no último ano e meio, essa é provavelmente a mais difícil de explicar.

A promoção de Lawson na Red Bull é difícil de entender Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Se você ignorar toda a história de fundo que levou Lawson a ocupar um lugar na Red Bull - com todos os erros de cálculo e apostas fracassadas -, é quase impossível encontrar qualquer lógica por trás dessa ação em particular.

A Red Bull, uma equipe que ganhou seis títulos nos últimos quatro anos, contratou um piloto com apenas 11 largadas em corridas de F1. Um piloto cujo melhor resultado na F1 é o nono lugar.

Um piloto sem nenhum título júnior importante. Um piloto que ficou atrás de seu companheiro de equipe em seis das seis sessões de qualificação e marcou menos pontos durante o tempo em que estiveram juntos.

Pense nisso: há um ano, Lawson não era bom o suficiente para que a Red Bull lhe oferecesse um lugar em sua equipe júnior. Agora, com mais seis corridas em seu currículo, de repente ele é bom o suficiente para a equipe principal.

Dizem que Lawson aprende rápido. Ele trocou de carro nos últimos anos e sempre se adaptou rapidamente e conseguiu vencer corridas. Isso é verdade. Mas vitórias não são títulos - e estamos falando de correr por uma das melhores equipes do grid.

No topo, não se trata apenas de atingir seu máximo rapidamente, mas de ter um máximo excepcionalmente alto. Mas o quão bom Lawson realmente é continua sendo um ponto de interrogação.

Afinal de contas, a última vez que ele pilotou o mesmo carro por dois anos seguidos foi na Fórmula 2. Terminar em nono lugar em sua primeira temporada e em terceiro na segunda não é exatamente "material para uma equipe de ponta".

Mesmo que ele aprenda rápido, isso não o ajudou a superar imediatamente Yuki Tsunoda - e isso também não é uma boa notícia. Há claramente algo sobre o piloto japonês que faz com que a Red Bull relute em promovê-lo.

Considerado isoladamente, isso pode ser explicado. Pode-se argumentar que as ações de Tsunoda na volta de desaceleração no Bahrein, por si só, foram suficientes para desanimar Horner e Marko.

Você também pode acrescentar à lista de "motivos para não aceitar Tsunoda" alguns erros dispendiosos, como no Canadá, onde ele rodou enquanto corria nos pontos, ou uma batida na Q2 no México. E isso é válido.

Mas também é difícil ignorar o fato de que a Red Bull - por mais brutal que pareça - se contentou com um piloto que é mais lento do que aquele que eles nem parecem estar considerando.

Como alguém pode ser um aprendiz rápido se algumas corridas não foram suficientes para que ele começasse a bater seu companheiro de equipe? Como alguém pode ser considerado pronto para uma equipe de ponta se nunca demonstrou esse tipo de potencial? Mesmo que seja por não ter tido tempo para isso. Simplesmente não há evidências suficientes para apoiar nenhum dos argumentos.

Os pontos em Austin teriam impressionado a hierarquia da Red Bull Foto de: Red Bull Content Pool

Além disso, há a capacidade de Lawson de lidar com a pressão. Ele se saiu bem nas duas vezes em que a Red Bull o colocou no carro da equipe júnior: desempenhos sólidos, sem grandes acidentes e alguns pontos.

Na verdade, ele esteve próximo e, às vezes, foi mais rápido do que um companheiro de equipe muito mais experiente. Sem esses desempenhos, Lawson nem sequer estaria na disputa por uma vaga na Red Bull. Pelo menos ele parece ser confiável.

Mas tudo isso se baseia em duas passagens curtas pela equipe júnior da Red Bull - em circunstâncias em que havia pouco a perder. Ninguém espera milagres de um piloto que chega como substituto no meio da temporada. Portanto, o simples fato de terminar uma corrida em condições horríveis em Zandvoort no ano passado, ou marcar pontos em Austin neste ano, foi visto como uma conquista exagerada.

Na Red Bull, entretanto, as expectativas serão muito maiores. E é nesse momento que sua capacidade de lidar com a pressão será realmente testada.

O maior dilema é se, ao depositar tanta confiança em Lawson agora, a Red Bull corre o risco de perder uma versão muito mais forte dele no futuro

Lawson ainda não experimentou a sensação de voltar para a garagem depois de uma volta que o deixou satisfeito na classificação e ver Verstappen quatro décimos mais rápido. E isso inevitavelmente acontecerá - mais cedo ou mais tarde e de forma regular.

Em algum momento, ele será pressionado a escolher entre duas opções pouco atraentes: aceitar que o holandês é muito mais rápido ou tentar correr atrás desses décimos. Pergunte a Pierre Gasly o quanto isso é divertido.

Haverá erros. Franz Tost gosta de dizer que qualquer piloto precisa passar por um "período de acidentes" - e até mesmo Verstappen passou. Se o "período de colisões" de Lawson ocorrer em breve, será sob os holofotes que vêm com a condução de um dos carros mais rápidos do grid.

Pérez, apesar de toda a sua experiência, não conseguiu evitar entrar em uma espiral. Gasly e Alex Albon também não conseguiram escapar. E a mídia não vai esperar. Haverá artigos após cada erro. Haverá opiniões - inclusive uma de Jacques Villeneuve. E você pode dar de ombros, mas saberá que o que sai da boca de Villeneuve está na mente de todos.

É um nível de pressão totalmente novo, não é?

O maior dilema é se, ao depositar tanta confiança em Lawson agora, a Red Bull corre o risco de perder uma versão muito mais forte dele no futuro. Nenhum piloto recusaria uma oportunidade dessas. E não é possível que Lawson tenha tido dúvidas antes de aceitar a oferta.

Mas e se ele entrar em colapso - assim como aconteceu com Daniil Kvyat, Gasly ou Albon? E se ele realmente tiver o potencial para ser o principal piloto da Red Bull um dia, mas não tiver tempo para se desenvolver e aprender? Será que faz sentido correr o risco de queimá-lo agora?

Ser o companheiro de equipe de Verstappen pode ser uma tarefa difícil, como descobriram vários pilotos do grid Foto de: John Toscano / Motorsport Images

Mesmo que os chefes da Red Bull não vejam Tsunoda como um piloto para a equipe principal, não há quase nenhum mal em colocá-lo no carro por um ano: se ele falhar, não há problema, porque eles nunca esperaram que ele brilhasse. Mas dar a Lawson - um piloto cujo potencial a Red Bull claramente valoriza mais - mais um ano para aprender o básico deveria ter sido algo óbvio.

No entanto, aqui estão eles, colocando-o naquele assento. Sem nenhuma evidência clara de que ele pode, de fato, ser mais rápido e mais consistente do que "apenas" Tsunoda. Sem garantias de que ele está pronto para um carro de corrida de ponta. Sem argumentos sólidos para sustentar o discurso sobre seu potencial.

Mas quem precisa de tudo isso quando há esperança?

A promoção de Lawson parece ser mais uma aposta de esperança do que qualquer outra coisa Foto de: Red Bull Content Pool

