"Tenha medo quando os outros forem gananciosos — e ganancioso quando os outros tenham medo." As famosas palavras do guru de investimentos dos Estados Unidos Warren Buffett resumem apropriadamente as razões da Autoridade de Investimentos do Catar para assumir uma participação acionária na Audi na Fórmula 1.

O fundo soberano do país tem investido na controladora da montadora, o Grupo Volkswagen, desde 2009 e atualmente possui 17% — tornando-se um dos maiores acionistas individuais. E dado que a VW relatou recentemente uma queda de 60% nos lucros e de vendas na China e na Europa, alguns podem questionar todo esse dinheiro em uma entidade quando o valor contábil de seus investimentos existentes caiu, mas a compra responde a uma necessidade específica de ambas as partes.

Para a Audi e a Volkswagen, representa uma oportunidade de reduzir os gastos visíveis na F1 em um momento em que o grupo está sob pressão na Alemanha, com planos de fechar fábricas - isso independentemente da alegação do CEO da Audi, Gernot Dollner, de que o acordo com o Catar não tem nada a ver com os problemas financeiros do Grupo.

Ao mesmo tempo, os números envolvidos no acordo - supostamente US$ 350 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhão) por uma participação de 30% - demonstram valor que representa um comprometimento com a F1 em vez de ir embora rapidamente, como já aconteceu em outros casos. Com isso, a Audi pode reduzir o risco de seu investimento existente enquanto permanece no jogo.

Sem dúvida, esta é mais uma correção de curso para o programa de F1 em dificuldades da Audi, e uma que foi forçada sobre ela pelas circunstâncias. Quando anunciou sua entrada há pouco mais de dois anos, o plano inicial era aumentar gradualmente sua participação acionária na Sauber para 75%, com o herdeiro bilionário da TetraPak, Finn Rausing, mantendo 25% por meio de seu veículo Islero Investments.

Gernot Dollner, CEO da Audi AG, e o CEO da Autoridade de Investimentos do Catar, Mohammed Al-Sowaidi, assinam acordo de investimentos. Foto de: Audi

Isso parecia lógico em um momento em que a Audi previa que seu foco seria no programa de motores de 2026, deixando a Sauber lidar com o lado do chassi, mas o CEO nomeado pela montadora, o ex-diretor da McLaren Andreas Seidl, logo percebeu que a equipe tinha pouca chance de progredir no grid sem mais financiamento. Então, ele persuadiu o conselho a sancionar uma compra total até 2026.

Isso foi anunciado em março passado, mas Seidl e o presidente Oliver Hoffmann (também nomeado pela Audi) se envolveram em uma disputa de poder nos bastidores, que levou à sua remoção. Enquanto isso, apesar de uma reestruturação técnica iniciada em 2023, a Sauber permanece ancorada na parte inferior da classificação dos construtores.

Crise na Volkswagen é despesa 'pequena' e oportunidade sustentável para o Catar

Para o Catar, o investimento representa uma diversificação maior longe dos combustíveis fósseis e o potencial para um lucro verde, dado o crescente interesse global na F1 e o valor cada vez maior das equipes participantes — um fator de maior estabilidade financeira na era pós-Bernie Ecclestone.

Estabelecido há quase 20 anos, o fundo soberano do Catar agora tem quase US$ 500 bilhões (quase R$ 3 trilhões) em ativos sob seu controle, variando de participações minoritárias de empresas como Credit Suisse e Heathrow Airport Holdings até a propriedade total da Harrods e do time de futebol Paris Saint-Germain. A F1 é um pequeno elemento dentro de um amplo portfólio.

Em contexto, as dificuldades da VW são apenas um pequeno respingo de tinta vermelha no balanço. Toda a indústria automobilística está nas garras de uma crise existencial, e com o caos vem a oportunidade.

Enquanto vários fabricantes, como a própria Audi, se comprometeram a se tornar totalmente elétricos em um futuro próximo, incluindo marcas premium como Jaguar e Maserati (ambas anteriormente envolvidas na F1), outras estão resistindo à pressão de governos em todo o mundo para eletrificar – citando fraca demanda nos principais mercados.

Resistência global aos carros elétricos

Uma proporção significativa de compradores de carros tradicionais ainda hesita ou é totalmente hostil aos elétricos devido ao alcance, falta de infraestrutura de carregamento e, em alguns casos, crenças políticas, como a negação das mudanças climáticas ou a suspeita de que os EVs fazem parte de conspirações do 'deep state' para limitar a liberdade pessoal de movimento.

Uma forma menos histérica dessa hesitação também está se manifestando na Fórmula 1, enquanto as partes interessadas lutam para reconciliar um futuro de maior eletrificação com os valores centrais das corridas barulhentas e espetáculo visual.

Gernot Döllner e o CEO da Kick Sauber na F1, Mattia Binotto, em conferência de imprensa. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Enquanto países como Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos buscam diversificar suas economias para longe da dependência da produção de combustíveis fósseis, a F1 e a indústria automotiva continuam sendo áreas de oportunidade.

O fundo soberano Mumtalakat do Bahrein é dono do McLaren Group, embora tenha concordado recentemente em vender a McLaren Automotive para a CYVN Holdings, um grupo de investimento estatal de Abu Dhabi. A Aramco, gigante petroquímica estatal da Arábia Saudita, patrocina a Aston Martin, além de ser parceira da própria F1.

Catar já é 'velho conhecido' da Fórmula 1

Este não é o primeiro flerte do Catar com uma participação acionária. Em 2009, seu fundo soberano avançou um pouco para adquirir uma participação na Williams, o suficiente para fechar um acordo para estabelecer um centro de tecnologia no Parque Científico do Catar, e para Khalid bin Hamad Al-Thani, da família real, testar um FW31 durante um evento promocional no Circuito de Losail.

No final das contas, as negociações fracassaram, já que os principais acionistas Sir Frank Williams e Sir Patrick Head não queriam vender ainda.

Esses estados do Golfo estão, na verdade, protegendo suas apostas automotivas, falando sobre oportunidades para maior eletrificação na indústria. Enquanto muitos políticos e ambientalistas projetam a eletrificação completa até 2030, a realidade é que o motor de combustão interna sobreviverá necessariamente a essa marca arbitrária no calendário. À medida que os combustíveis fósseis se tornam escassos, a esperança é que novas tecnologias forneçam uma substituição sustentável.

A produção em escala é o 'Santo Graal' da indústria de combustível sustentável. Existem várias provas de conceito — incluindo o Zero Petroleum do ex-engenheiro da Williams, McLaren e Mercedes, Paddy Lowe, coincidentemente um patrocinador atual da Sauber — mas o processo de conjurar hidrocarbonetos do ar e da água requer uma grande quantidade de energia que tem que vir de algum lugar.

No entanto, a necessidade de fornecer alguma forma de alternativa à eletrificação completa no cenário geral de transporte é urgente. A F1 se comprometeu a usar 100% de combustível sustentável em todos os carros até 2026, um projeto no qual a Aramco está fortemente envolvida.

Apresentação da Audi como equipe da Fórmula 1 em 2026. Foto de: Audi Communications Motorsport

Combustível de aviões e a F1

A F1 também anunciou recentemente grandes investimentos em combustível de aviação sustentável com seu parceiro de logística, DHL, e mais recentemente com a companhia aérea nacional estatal do Catar.

Aprofundando os detalhes desses acordos, é interessante notar que o combustível de aviação sustentável é atualmente tão escasso que a F1 está contando com um 'truque' conhecido como 'book and claim' - permitindo que ela cite reduções de carbono mesmo que os aviões que transportam carga da F1 não estejam necessariamente funcionando com combustível sustentável.

Dado que a Fórmula E é entendida como tendo exclusividade contratual com a FIA como a principal série elétrica de monopostos do mundo até o final da próxima década, a F1 tem uma necessidade existencial de manter o motor de combustão interna de alguma forma. Da mesma forma, há dinheiro a ser ganho na indústria automotivamantendo os veículos movidos a ICU existentes nas estradas, mesmo quando o petróleo acaba.

A atual turbulência no mercado global de automóveis demonstra que existe uma lacuna entre o que os consumidores querem e o que os legisladores sonham. De alguma forma, é adequado que a Audi, que se comprometeu principalmente com a F1 por causa do maior elemento de eletrificação dentro dos regulamentos de motor de 2026, seja socorrida por um país ansioso para largar o petróleo.

E ambos devem se beneficiar se o motor de combustão interna obtiver uma suspensão de execução.

