F1 - Alonso: Aston Martin está "sem ideias" para melhorar carro

A Aston Martin continua enfatizando que a equipe está em fase de reconstrução no momento, pensando na mudança de regulamentos da Fórmula 1 em 2026.

Seu desempenho nos treinos e na classificação para o GP da Arábia Saudita de 2025 demonstrou os desafios que estão imediatamente à frente.

Lance Stroll foi eliminado do Q1 e Fernando Alonso usou três jogos de pneus macios novos, mas não conseguiu passar para o Q3 - isso porque os pneus e o carro não tinham mais ritmo.

"Este é um dos meus circuitos favoritos", disse ele depois de se classificar em 13º lugar. "Mesmo desde os tempos de Alpine, eu sempre fui muito rápido em Jeddah".

"Acho que hoje eu estava ultrapassando os limites para chegar à Q2. E então, na Q2, com um conjunto de pneus desgastados... novamente, outra volta muito, muito boa na minha opinião - P13".

"É difícil porque, se eu bater, todos vão culpar meu erro. Não estou satisfeito com a posição em que estamos. Você ultrapassa os limites para liberar o potencial do carro".

Esse potencial, no entanto, tem se mostrado ilusório. Nas últimas três temporadas, a Aston Martin teve dificuldades para aumentar o desempenho por meio de pacotes de atualização, mesmo quando começou a temporada com um carro razoavelmente competitivo.

No final do ano passado, a empresa recorreu à divisão de pacotes de atualização em seus carros para que pudesse realizar comparações consecutivas entre especificações novas e antigas em condições idênticas, o que indica problemas de correlação com as ferramentas de simulação.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A equipe esperava algo melhor, já que agora saiu das instalações da Mercedes em Brackley e está usando seu novo túnel interno de última geração em Silverstone.

Até agora, a mensagem da equipe tem sido a de que ela permanecerá cautelosa quanto ao uso de recursos no AMR25, que poderiam ser melhor empregados no projeto de 2026.

Essa seria a opção preferida do novo sócio gerente técnico Adrian Newey, já que ele não desempenhou nenhum papel no AMR25. No entanto, foi apurado que novos elementos, incluindo ajustes no assoalho, foram aprovados e estão passando pelo processo de produção.

Para Alonso, a entrega não pode ser feita tão cedo, já que ele acha que a equipe de pista não tem mais como tentar encontrar desempenho apenas com mudanças de configuração.

"Foi um fim de semana difícil", disse ele. "Não conseguimos desbloquear nenhum ritmo. Tentamos várias configurações diferentes. Todas elas tiveram mais ou menos o mesmo resultado no final da volta".

"Portanto, realmente precisamos de algo da fábrica, não da pista. Acho que ficamos sem ideias no momento".

