Os jogadores de pôquer têm uma palavra para a resposta de Lando Norris à adversidade na Fórmula 1: "vazada". Em um jogo de blefe e contra-blefe, permitir que as emoções se manifestem externamente é certamente uma desvantagem e uma fraqueza.

Será que esse também é o caso de um piloto de F1? Há quem argumente que sim, dizendo que esse é um mundo brutal de decisões em frações de segundo determinadas pelo interesse próprio, em que os protagonistas assumem riscos que exigem fé suprema em suas próprias habilidades - não há lugar para desconfiança.

É por isso que virou moda zombar da autoflagelação habitual de Norris. Há um número crescente de críticos que dizem que ele "se afogou" no final da temporada passada, e esse grupo interpreta seu comportamento taciturno, autocrítica sem filtro e linguagem corporal nervosa após as últimas corridas como o equivalente à capitulação no Campeonato Mundial.

"Eu dificulto muito a minha vida", disse ele após o GP da Arábia Saudita do último fim de semana, segunda corrida consecutiva em que os erros lhe custaram a liderança do campeonato. Mais significativo para aqueles que examinaram sua mentalidade foram os ombros caídos de Norris e seu modo de falar baixo.

Enquanto Norris se destaca em um mundo onde a incerteza geralmente está escondida, seu companheiro de equipe na McLaren ocupa o extremo oposto do paradigma dos pilotos de F1. Oscar Piastri é tão obviamente calmo que, às vezes, você sente que deveria verificar seu pulso.

"As pessoas se esquecem disso rapidamente, mas o ano passado foi apenas sua segunda temporada, e agora é a terceira - ele é muito sólido, muito calmo em sua abordagem. Eu gosto disso", disse Max Verstappen sobre Piastri após a corrida em Jeddah. "Você pode ver isso na pista também: ele entrega quando precisa, quase não comete erros. É disso que você precisa quando quer lutar pelo título."

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Lars Baron - Motorsport Images

Por enquanto, deixemos de lado a questão de até que ponto isso foi um jogo da parte de Max, para aumentar sua vantagem psicológica sobre Lando. A 'cara de pôquer' de Oscar é, até certo ponto, uma construção cuidadosamente mantida - do seu ponto de vista, ele precisa canalizar energia de uma maneira específica para garantir o próprio desempenho máximo.

O contraste entre os dois pilotos da McLaren é fascinante e um assunto para o qual os entrevistadores são repetidamente atraídos. Mais recentemente, no período que antecedeu a corrida da Arábia Saudita, um jornalista alemão perguntou a Piastri se ele já havia se emocionado no cockpit: "Houve algumas vezes ao longo de minha carreira", respondeu. "E sim, acho que quando são emoções negativas, elas têm um impacto negativo. É algo natural, estar calmo e tentar ficar relaxado, mas há muito esforço consciente nisso também."

"Também há emoções positivas - depois da China, se você tivesse uma câmera em mim e pudesse ver meu rosto, eu estava muito animado. Provavelmente há mais coisas que você não vê sob o capacete, mas é assim que eu encaro as coisas", completou Piastri.

Lando Norris, McLaren Foto de: Peter Fox - Getty Images

O contraste entre a reação de Piastri a rodada em Melbourne e a de Norris aos seus vários infortúnios nesta temporada é gritante. Mas isso realmente indica uma relação binária e uma posição de força e fraqueza?

Há um elemento de educação por trás das máscaras de durão exibidas no atual paddock da F1. Verstappen, como é bem sabido, foi abandonado na beira da estrada por seu pai depois de perder uma corrida de kart. Mesmo aqueles que defendem uma criação mais severa podem reconhecer discretamente que não há nada para comemorar nisso.

A carreira de Piastri é administrada por Mark Webber, que teve de aceitar empregos paralelos como entregador de pizzas e lenhador quando a própria carreira de piloto fracassou por falta de financiamento no final da década de 1990.

Durante a carreira de piloto, Webber era conhecido por entrar na cabeça de seus companheiros de equipe e até mesmo se mudar sem pagar aluguel. Nico Rosberg, companheiro de equipe de Williams, logo passou a ser chamado de "Britney" por toda a equipe, que estava cada vez mais irritada do outro lado da garagem. Não é de se admirar que Max tenha mencionado Webber como uma influência positiva em seu elogio a Oscar.

Oscar Piastri, da equipe McLaren F1, 2º colocado, é parabenizado por Mark Webber no Parc Ferme Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Acho que ter Mark ao seu lado o ajuda muito", disse o tetracampeão mundial. "Isso é ótimo, porque as pessoas aprendem com suas próprias carreiras - foi o que eu tive com meu pai. E agora Mark está orientando Oscar".

A confiança é naturalmente um pré-requisito de desempenho para qualquer piloto de corrida. Mas talvez seja um equívoco interpretar os momentos de fraqueza de Norris como sinal de confiança em baixa.

"Quero ser pole, quero vencer, quero ser perfeito", disse ele a Tom Clarkson no podcast oficial da F1 esta semana, "e acho que preciso aceitar um pouco mais que não serei perfeito e que cometo erros porque estou tentando ser perfeito e não o contrário".

A fé de Ayrton Senna em si mesmo beirava o messiânico e, no entanto, até mesmo ele - de acordo com pessoas próximas - reconheceu mais tarde que tirar Alain Prost no início do GP do Japão de 1990 havia ultrapassado os limites do aceitável.

Jogadores de pôquer experientes podem considerar esse ato descarado e ultrajante, juntamente com algumas das ações de Verstappen sob pressão, como manifestações de "tilt" - em que, independentemente da expressão facial no momento, a frustração leva a julgamentos abaixo do ideal.

Seria raro um esportista de elite que não tivesse dificuldades. A maioria as guarda para suas autobiografias.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!