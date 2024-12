A Alpine confirmou que Jack Doohan fará sua estreia na Fórmula 1 pela equipe no GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada, entrando no lugar de Esteban Ocon, que deixa o time antes do previsto.

Conforme relatado pelo Motorsport.com após a corrida do Catar, houve discussões entre o titular e a fabricante francesa sobre a possibilidade de ele deixar a equipe para o último evento da temporada.

O francês passou por momentos difíceis nas últimas corridas, apesar de ter terminado no pódio no GP do Brasil, e começaram as conversas sobre a possibilidade de ele e a equipe seguirem para seus planos de 2025 mais cedo.

Uma mudança de pilotos agora permitiria que a Alpine continuasse a preparar Doohan para a vaga de piloto titular no ano que vem, ao mesmo tempo, em que liberaria o caminho para Ocon começar a trabalhar cedo em sua futura equipe, a Haas.

Foi apurado que uma das maneiras pelas quais o acordo foi colocado em ação foi a Alpine concordar em liberar Ocon para o teste de pneus pós-Abu Dhabi, para que ele pudesse pilotar para a Haas em troca de não correr neste fim de semana.

Em um comunicado à imprensa enviado na segunda-feira, a Alpine disse: "A mudança permite que Esteban seja liberado para a Haas para pilotar no teste pós-temporada em Abu Dhabi".

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Alpine

Antes do anúncio, o diretor da equipe Alpine, Oliver Oakes, explicou que o cenário era vantajoso para ambas as partes.

"Acho que isso vem de todos os lados, na verdade", disse ele. "Acho que se pode dizer que é bom ter o Jack no início. Acho que se pode dizer que, do lado de Esteban, é bom seguir em frente mais cedo. Acho que isso é bom para todos".

"Acho que a discussão foi bastante natural, na verdade. E acho que, honestamente, Esteban também tem sido uma grande parte desta equipe".

Uma corrida antecipada para Doohan será um grande impulso para que ele comece a se preparar para o próximo ano.

Oakes acrescentou: "É bom para nós dois fazer isso um pouco mais cedo para a última rodada, ou não?

"E, por outro lado, você pode considerar que é vantajoso ter Jack na equipe, trabalhando com todos, e acabar com o nervosismo agora, em vez de no próximo ano na Austrália."

Além de correr em Abu Dhabi, Doohan também participará do teste pós-temporada, onde poderá obter mais quilometragem valiosa.

MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Leclerc e Piastri top3. RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!