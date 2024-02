Ex-Toro Rosso (2006 - 2019) e chamada de AlphaTauri entre 2020 e 2023, a 'equipe B' da Red Bull na Fórmula 1 agora tem o nome de Visa Cash App RB, cujo carro para 2024 atende por VCARB 01. E este é bastante inspirado no RB19, carro do time principal que venceu 21 de 22 GPs em 2023.

Entretanto, o modelo da escuderia 'júnior' não é uma mera cópia do monoposto da 'RBR' no ano passado. De todo modo, a inspiração no RB19 é nítida e se vê já no bico do VCARB 01, pois este adotou a suspensão dianteira pull-rod.

VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

Tal opção havia sido feita pela Red Bull Racing desde o começo da atual era de regras da F1, iniciada na temporada 2022 e marcada pela volta do efeito solo à categoria máxima do automobilismo mundial.

Aliás, quando o assunto é o presente conjunto de regulamentos da elite global do esporte a motor, é sempre importante prestar atenção no sidepod. Neste sentido, o VCARB tem grande mudança em relação ao antecessor, sendo a máquina de 2024 bem parecida com as da família RB no sidepod.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool



Porém, o arranjo lateral do VCARB 01 lembra muito mais o do RB18, carro da equipe principal para 2022, e não o do RB19. Mas também é verdade que algumas partes do sidepod da Visa Cash App RB se assemelham às do carro da Red Bull na reta final de 2023. Isto se percebe nas seções superior e inferior, que maximizam a canalização dos vários fluxos de ar para a traseira do monoposto que será guiado por Yuki Tsunoda, do Japão, e Daniel Ricciardo, da Austrália.



A seção inferior, que não é pintada em sua maior parte, 'corta' profundamente abaixo da parte dianteira do sidepod antes de se estender abruptamente até suas extremidades para envolver os acessórios, como radiadores, resfriadores e componentes eletrônicos, que estão dentro dela.



Enquanto isso, a parte superior dianteira do sidepod tem um 'rebaixo' generoso e uma linha de ondulação inclinada para baixo na superfície superior, que é apoiada contra um 'ombro' alto que acompanha a carroceria inclinada para baixo, ao mesmo tempo em que cria uma vala rasa na superfície superior do sidepod. Esta alimentará o fluxo de ar para a seção em forma de garrafa de coca-cola na traseira do carro.

VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

A tampa do motor, incluindo a extensão em forma de prateleira que muitas equipes usaram em seus carros, também foi mantida, seguindo a linha de 2023, e provavelmente contará com brânquias que envolvem quando for necessário resfriamento adicional, como no México.



Em termos de resfriamento nessa configuração, há as mesmas saídas de ar na região da suspensão que adornavam o AT04 de 2023 da AlphaTauri, enquanto a saída de resfriamento traseira no 'deck superior' também aponta para baixo.

O design mais retangular da caixa de ar que foi introduzido na última temporada também foi mantido, embora tenha sido reprojetado para passar nos testes revisados que foram introduzidos pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) em 2024.

VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

Um conjunto simples de asa traseira em forma de colher é mostrado nas imagens de lançamento, com um único pilar de suporte central em uso, semelhante ao arranjo do ano passado. No entanto, é improvável que o VCARB 01 mostrado nessas primeiras projeções seja sua forma final, pois muitos dos detalhes, como a asa dianteira e a borda do assoalho, são muito remanescentes do fim de 2023.



Portanto, podemos esperar que uma chuva de peças novas esteja disponível nos testes de pré-temporada, enquanto uma série de atualizações provavelmente virá nas primeiras corridas do campeonato.

Watch: O 'DIA D' de Horner: NEWEY pode sair? RICO PENTEADO comenta CRISE na RBR e analisa Wheatley / Waché

Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari?

Watch: Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #268 – O que será do futuro de Horner e Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: