F1: Visa Cash App RB apresenta seu carro para a temporada 2024

Chamada de AlphaTauri do começo de 2020 até o fim de 2023, a 'equipe B' da Red Bull na Fórmula 1, a partir de agora chamada Visa Cash App RB, apresentou seu carro para a temporada 2024 da categoria máxima.

Neste ano, o 'time 2' da marca de energéticos na elite global do esporte a motor continua com Yuki Tsunoda, do Japão, e o veterano Daniel Ricciardo, da Austrália, como seus pilotos no Mundial.

VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

O monoposto da 'VCARB' para a F1 2024 fará seu primeiro dia de filmagem no próximo dia 12 de fevereiro em Misano, na Itália. Depois, parte para os testes de pré-temporada em Sakhir, de 21 a 23 de fevereiro.

No fim de semana seguinte ao 'aquecimento' para o campeonato de 2024, o circuito do Oriente Médio sedia o GP do Bahrein, primeira rodada do torneio mais importante do automobilismo em todo o mundo.

Se mantém seus representantes na pista, com Tsunoda e Ricciardo, a antiga Toro Rosso (2006 - 2019) tem um novo chefe de equipe: o francês Laurent Mekies, substituto do austríaco Franz Tost, comandante do time desde sua entrada na F1, em 2006.

Yuki Tsunoda, VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

No bólido, além do protagonismo dos patrocinadores máster, que dão nome oficial à escuderia neste ano, nota-se também o protagonismo das marcas Boss e Orlen. No âmbito técnico, a inspiração clara é no RB19, a dominante máquina da Red Bull Racing em 2023 -- a máquina 'principal' venceu todas as corridas do último campeonato, exceto o GP de Singapura, no qual triunfou o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

Falando no final do ano passado, Ricciardo sentiu que as mudanças na equipe afastaram a RB de ser vista simplesmente como um lugar para a Red Bull desenvolver jovens pilotos.

VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

“Sinto que estamos indo na direção certa”, disse o australiano. “E, honestamente, tudo o que devolvi à equipe, sinto que eles agiram ou fizeram o melhor para que isso acontecesse ou funcionasse.

“Então, honestamente, não posso pedir muito mais no momento. Obviamente agora é a rapidez com que podemos colocar novas peças no carro, e isso e aquilo.

“Eu diria que não quero ser paternalista, mas a cabeça deles está no lugar certo. Sinto que estamos todos nos reunindo no lugar certo e olhando para o futuro. Acho que eles valorizam a experiência que tenho e acho que isso é muito importante para seguir em frente, e eles estão motivados.

“Sinto que esta não é mais uma equipe júnior.”

Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Racing Bulls Photo by: Red Bull Content Pool

