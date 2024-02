Segundo Peter Windsor, jornalista australiano de Fórmula 1 e ex-membro das equipes Williams e Ferrari na categoria, a Red Bull fez uma proposta para a volta de Alexander Albon à escuderia. Entretanto, o 'repórter' não deu mais informações sobre o caso, mas, agora, o Motorsport.com apurou que a oferta é, na verdade, uma opção para um hipotético retorno do anglo-tailandês ao time taurino a partir de 2026, com o acordo tendo duração de três temporadas.

O piloto da Williams tem sido objeto de especulação sobre seu futuro nas últimas semanas, com relatos ligando-o à Red Bull como substituto do mexicano Sergio Pérez, além de Albon ser ventilado como opção da Mercedes para a vaga que será deixada pelo britânico Lewis Hamilton.

Embora se creia que os relatos de que a 'RBR' ofereceu a Alex um contrato de vários anos a partir de 2025 sejam imprecisos, o Motorsport.com soube que o time taurino, pela qual piloto correu na F1 em 2019 e 2020, está tentando garantir a primeira opção de 'compra' dos serviços do atleta.

Se isso for confirmado, significará que a equipe da marca de energéticos tem a opção de trazê-lo de volta à escuderia por três anos a partir de 2026, depois que seu contrato atual com a Williams terminar.

Também seria uma opção lucrativa para o anglo-tailandês e um passo mais próximo de um retorno a uma carro de ponta, mas isso limitaria sua margem de manobra no mercado de pilotos da categoria.

Quando questionado, no lançamento da Williams de 2024, sobre se houve conversas acerca de seu futuro, Albon disse: "Eu estaria negando se dissesse que não houve perguntas e conversas gerais em torno disso, mas, na verdade, meu foco está em pilotar".

Alex Albon, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Estou muito animado para ver como esse FW46 se desenvolve, quero ver como o carro estará no Bahrein e nas quatro, cinco, seis corridas seguintes para realmente sentir o progresso que espero que tenhamos feito como equipe."

"Todo o meu foco está na Williams e é aí que eu me vejo. A taxa de progresso para mim também é muito importante, então o tempo dirá", continuou o competidor de 27 anos, que seguiu com um discurso ambíguo.

"Sinto que estou muito próximo do meu auge. Sempre há melhorias a serem feitas e ainda há áreas a serem aprimoradas, mas, de modo geral, com a minha experiência e a situação em que me encontro, sinto que mereço um carro que possa marcar pódios e lutar por vitórias. E isso é apenas para ser totalmente honesto com a forma como me vejo", afirmou Albon, 'deixando no ar' a possibilidade de ser 'balançado' por uma proposta de um time de ponta.

"Mais do que tudo, quero que essa equipe seja a Williams e é nela que coloco todo o meu trabalho e todos os meus esforços. Está muito claro para mim, especialmente quando você vê o mercado de pilotos, que há um grande interesse das equipes em querer pilotos para os anos 2025 e 2026. É assim que parece que está se desenrolando. Vamos ver", disse Alex, que é um dos mais bem cotados na elite global do esporte a motor após 2024.

Na outra ponta, o chefe da Williams, James Vowles, afirmou que Albon tem contrato para 2025, mas, quando questionado sobre se ele impediria uma saída do piloto anglo-tailandês caso surgisse uma oferta, ele respondeu: "Se alguma decisão for nesse sentido, é porque tenho muito claro em minha mente que tomei decisões corretas para as metas de longo prazo da equipe, não para o curto prazo."

Watch: O 'DIA D' de Horner: NEWEY pode sair? RICO PENTEADO comenta CRISE na RBR e analisa Wheatley / Waché

Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari?

Watch: Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #268 – O que será do futuro de Horner e Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: