Porsche registra nova marca relacionada a Fórmula 1

Após um grande período de especulações, a chegada da Porsche na Fórmula 1 parece estar cada vez mais perto de se tornar realidade. Há uns meses, o conselho de administração da Volkswagen reconheceu que os diretores da Red Bull, estrutura na qual irá se se associar a fabricante alemã, estavam negociando e falando abertamente sobre isso.

Mas as pistas seguem surgindo aqui e ali para convencer os céticos, enquanto o anúncio é constantemente adiado a espera da confirmação do regulamento de motores para 2026, uma das principais chaves para a chegada da Porsche e Audi na F1.

Se a compra de 50% da Red Bull Technology foi revelada por documentos oficiais publicados no Marrocos, desta vez se trata de documentos publicados na própria Alemanha.

Especificamente, nessa segunda-feira, surgiu que a Porsche tinha apresentado uma solicitação de marca registrada no Instituto Alemão de Patentes e Marcas: "F1nally", um jogo de palavra que unia "F1" e "finally" (finalmente). Se a marca alemã voltasse oficialmente à primeira categoria do automobilismo, o faria pela primeira vez desde 1991, quando o fabricante gerenciou o motor Footwork.

Referindo-se à existência de documentação nos bastidores (antes desta nova pista) e apesar da falta de um anúncio oficial, o consultor da Red Bull, Helmut Marko disse isso em entrevista exclusiva ao Motorsport.com: "A decisão é muito simples. A decisão do conselho de administração do VW é que se o regulamento técnico dos motores cumprirem os critérios, então, vão entrar na Fórmula 1."

"Se trata principalmente da limitação de custos, sustentabilidade, combustível, emissões zero e a igualdade de oportunidades como recém-chegado à categoria, com mais possibilidades em termos de bancos de testes, etc."

"Se trata principalmente da limitação de custos, sustentabilidade, combustível, emissões zero e a igualdade de oportunidades como recém-chegado à categoria, com mais possibilidades em termos de bancos de testes, etc."

"Mas em termos puramente formais, este novo regulamento ainda não existe como tal. Espera-se que o presidente da FIA o submeta a uma votação por e-mail em breve. Só então as coisas serão colocadas oficialmente em prática", concluiu Marko.

