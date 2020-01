Chegada à F1 1 / 27 Foto de: XPB Images Robert Kubica foi promovido com a BMW Sauber, com quem deteve o papel de piloto de reserva durante as primeiras corridas da temporada de 2006. Ele chegou aos 21 anos de idade.

GP da Hungria 2006 2 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Robert Kubica estreou na F1 substituindo Jacques Villeneuve na equipe da BMW Sauber. Ele terminou em sétimo, mas foi desclassificado porque seu carro estava 2 quilos abaixo do peso mínimo de acordo com os regulamentos. Na imagem, um momento de seu primeiro fim de semana em que ele perdeu a asa da frente.

GP da Itália 2006 3 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Em apenas seu terceiro GP na F1, Robert Kubica conquistou o primeiro pódio de sua carreira, acompanhando Michael Schumacher (Ferrari) e Kimi Raikkonen (McLaren).

GP do Canadá 2007 4 / 27 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Robert Kubica, com o BMW Sauber F1.07, sofreu um terrível acidente depois de tocar a roda traseira direita da Toyota de Jarno Trulli. Ele foi de um lado para o outro do circuito, atingindo as duas paredes e dando vários giros. Ele perderia a próxima corrida, em Indianápolis, onde Sebastian Vettel estreou como seu substituto.

GP da Malásia 2008 5 / 27 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Kubica ficou em segundo no GP da Malásia em 2008, no segundo pódio de sua carreira, o primeiro dos oito que ele alcançaria durante aquela temporada.

GP de Mônaco 2008 6 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Naquela que foi sua segunda participação no GP de Mônaco, Kubica subiu ao pódio com Hamilton e Massa.

GP do Canadá 2008 7 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images O melhor dia para Kubica e Sauber na F1. Juntos, eles venceram o GP do Canadá, com uma dobradinha para o time. O polonês tornou-se líder do Mundial por quatro pontos sobre Lewis Hamilton, um dos pilotos envolvidos no acidente na saída do pitlane, que colocou a corrida a favor de Kubica.

GP do Brasil 2009 8 / 27 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Kubica encerraria 2009 alcançando seu único pódio naquele ano em uma temporada em que a equipe da BMW Sauber deu um grande passo para trás antes de a montadora alemã deixar a F1.

GP da Austrália 2010 9 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Kubica ficou em segundo no teste inicial da temporada 2010, o GP da Austrália, em sua estreia com a equipe Renault, a mesma com a qual anos atrás ele havia testado pela primeira vez uma F1.

GP de Mônaco 2010 10 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 2010, pela segunda vez em sua carreira, Kubica subiu ao pódio no GP de Mônaco. Ele ficou em terceiro depois de ter conseguido começar na primeira fila do grid.

GP da Bélgica 2010 11 / 27 Foto de: XPB Images O último pódio de Robert Kubica até agora foi no GP da Bélgica em 2010, no qual terminou em terceiro.

GP de Abu Dhabi 2010, um adeus inesperado 12 / 27 Foto de: XPB Images A corrida que encerrou a temporada de 2010 foi a última disputada por Robert Kubica na Fórmula 1 antes de seu retorno em 2019.

Teste para começar 2011 antes da tragédia 13 / 27 Foto de: XPB Images Robert Kubica ia disputar a temporada de 2011 com a equipe Lotus Renault e ele esteve na primeira sessão de testes de pré-temporada em Valência. Esta foto é de 3 de fevereiro daquele ano, apenas três dias antes de seu infeliz e grave acidente no rali que quase o levou a ter sua mão direita amputada.

Fim da primeira passagem 14 / 27 Foto de: XPB Images Ele foi substituído na equipe e tentou se preparar para retornar em 2012, algo que não seria possível devido a suas limitações físicas.

O que teria acontecido com sua carreira? 15 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Anos depois, Kubica revelou que havia assinado um contrato com a Ferrari para 2012 . Ele teria sido companheiro de seu amigo Fernando Alonso e estaria em um time capaz de conquistar vitórias e lutar pelo título.

Retornar a um carro de F1 seis anos depois 16 / 27 Foto de: Renault F1 Sem opções na Fórmula 1, Kubica voltou aos ralis e testou em diversas categorias (GT, Fórmula E, WEC...). A Renault permitiu que ele fizesse um teste em Valência, em junho de 2017, com o carro de 2012. Ele deu 115 voltas e começou a avaliar suas opções.

Segundo teste 17 / 27 Foto de: Renault F1 Um mês depois, em Paul Ricard, Kubica deu 90 voltas.

Seu teste mais real 18 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Kubica foi confirmado pela Renault para disputar o teste pós-GP da Hungria 2017, seu primeiro teste de fogo.

Ao volante de um carro contemporâneo 19 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Com o # 46 no RS17 da Renault, Kubica foi o quarto no seu retorno. Deu mais de 140 voltas com o volante modificado para se adaptar às suas condições. Ele deixou uma impressão muito boa e abriu novamente a possibilidade de um retorno em 2018. p>

O estado do seu braço 20 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images "Há pessoas dizendo que o piloto está em uma mão, não estou dirigindo com uma mão", ele precisou esclarecer. "Eu acho que é impossível competir em uma F1 com apenas uma mão, mas eu tenho algumas limitações e, de certa forma, meu corpo geralmente compensa, o que não é ruim."

Descartado pela Renault, aos olhos da Williams 21 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A Renault escolheu Carlos Sainz e fechou a porta para Kubica. No entanto, a Williams notou-o e acrescentou-o à lista de pilotos candidatos para ser companheiros de equipe de Stroll em 2018.

Teste com a Williams 22 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kubica fez com o carro de 2014 o que a Williams descreveu como um "teste bem-sucedido". A equipe britânica queria avaliar o status do piloto e analisar suas opções.

Teste oficial com a Williams 23 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Após dois dias privativos ao volante do Williams FW40 de 2017, Kubica disputou os testes de final de temporada em Abu Dhabi. A Williams o declarou "apto" para competir na Fórmula 1.

Completa o sonho ... no meio do caminho 24 / 27 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kubica conseguiu retornar à Fórmula 1 em 2018, mas não como titular. A Williams optou por Sirotkin e o polonês teve que se contentar em ser um piloto reserva. "Eu fui honesto demais ao falar sobre minhas limitações", lamentou Robert.

Seu papel como testador 25 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Durante 2018 ele jogou os testes de pré-temporada e apareceu em sessões de treinos livres, mantendo sua candidatura para ser titular em 2019.

Volta para a Fórmula 1 em tempo integral 26 / 27 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Com a saída de Stroll e depois de deixar de lado Sirotkin, a Williams queria um parceiro experiente para o jovem Russell, que assinou para 2019. Robert foi finalmente escolhido e nove anos depois se tornou parte do grid. p>