Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na América do Norte para o GP do Canadá, uma das mais tradicionais etapas da categoria. E a corrida de Montreal deve ser interessante por vários aspectos, a começar pelo porpoising.

Instada pelos pilotos, a FIA anunciou uma nova diretiva para lidar com as 'quicadas', mas quem sai ganhando ou perdendo? Além disso, a Ferrari está sob os holofotes após o abandono duplo, mas há muito mais em jogo no GP do Canadá, como mostra o Motorsport.com.

*Horários de atividades de pista e programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Impacto da intervenção da FIA em relação ao porpoising para a Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

A principal medida da diretiva é a limitação da oscilação vertical. E a Mercedes, que poderia ser vista como beneficiada, terá de, cedo ou tarde, rever a configuração para quicar menos. Assim, pode ter de elevar a altura do carro e perder rendimento. Não neste GP, que deve ser de observação para FIA.

Punição de grid para Charles Leclerc e acirramento (ou não) da briga pelo título

Ferrari F1-75 engine

Inicialmente, após análise da unidade que deixou o monegasco 'na mão' em Baku, a Ferrari estava otimista que ele não seria punido. Entretanto, a reutilização do primeiro turbo do ano não é certeza e uma nova unidade deve ser instalada, conforme Motorsport.com da Itália. Vem punição de grid?

Prolongamento da batalha interna da Red Bull e consolidação (ou não) de Max Verstappen

Sergio Pérez, Red Bull, Max Verstappen, Red Bull Photo by: Red Bull Content Pool

Atual campeão, o holandês foi batido pelo companheiro Sergio Pérez em Mônaco, mas prevaleceu sobre o mexicano em Baku, abrindo mais vantagem na ponta da tabela. Caso supere novamente Pérez, Verstappen se consolida como nº 1 da equipe. Um abandono de Max pode 'reabilitar' Sergio.

Consolidação da Alpine, que aposta em nova asa para 'voar' em Montreal

Alpine A522

O time francês foi bem em Baku e viu seus dois pilotos pontuarem, com destaque para o sétimo lugar do espanhol Fernando Alonso. De todo modo, o otimismo recai sobre a nova asa da equipe azul, que gera menor arrasto aerodinâmico e, por conseguinte, mais velocidade de reta. Agora vai?

'Fico' de Alonso para a F1 2023?

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Com a concorrência do australiano Oscar Piastri, reserva da Alpine, por sua vaga na escuderia, o bicampeão não tem presença garantida no grid do ano que vem, mas o Motorsport.com da Itália apurou que Alonso deve renovar com a Alpine, que tenta colocar Piastri na Williams. Vem anúncio?

Fórmula 1 - GP do Canadá - horários Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 18h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 14h Bandsports Classificação Sábado 17h Band e Bandsports Corrida Domingo 15h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

