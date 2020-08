Após múltiplos protestos da Renault, a FIA anunciou na sexta as punições à Racing Point pela quebra do regulamento esportivo da Fórmula 1 com relação aos dutos de freio do RP20. E apesar da decisão ter um ponto positivo, a equipe lamentou a decisão tomada.

A Racing Point perdeu 15 pontos no Mundial de Construtores, além de uma multa de 400 mil euros, mas recebeu a permissão para continuar usando os dutos pelo resto do ano.

O chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, disse que ficou feliz com a permissão recebida para continuar usando os dutos, mas que não sentiu que a decisão confirmou que o que a equipe fez era proibido no regulamento esportivo.

"A boa notícia é que o julgamento deixou claro que o carro é legal de um ponto de vista técnico, então podemos continuar usando os dutos", disse Szafnauer à Sky Sports F1. "É apenas uma questão de processar o que está no regulamento esportivo. Nós lemos o regulamento, e não há nada que fala que não podemos fazer isso".

"É um pouco chocante. Porém, agora temos que decidir se iremos recorrer à punição. Mas é como eu disse, a boa notícia é que podemos continuar com o carro, porque ele é legal".

A FIA não aceitou o argumento da Racing Point de que havia projetado os dutos do início ao fim, considerando a Mercedes o designer principal da peça. Os dutos não eram partes listadas em 2019, podendo ser fornecidas às clientes, mas uma mudança no regulamento proibiu isso para 2020.

Szafnauer disse que os dutos eram a única parte que haviam passado por uma mudança dessas, em um movimento que a Racing Point colaborou.

"Há apenas uma peça que se tornou parte listada, que é o duto. Eu estava na reunião do grupo de estratégia quando votamos nisso. Eu apoiei. Algumas equipes não queriam. Acho que o meu voto foi o decisivo".

"Eu apoiei Cyril [Abiteboul, chefe da Renault] nisso do início ao fim. Começamos esse processo bem antes dos dutos se tornarem parte listada. Então dói e me surpreende que esse processo tenha sido considerado dentro do regulamento quando o próprio regulamento não é claro quanto a isso".

