A Racing Point recebeu uma nova reprimenda dos comissários da FIA após o GP de 70 anos da F1 devido a continuidade de uso de seus controversos dutos de freio traseiro, baseados nas peças da Mercedes.

A FIA havia decidido antes do fim de semana de Silverstone que os dutos violam os regulamentos esportivos, porque foram projetados pela Mercedes e não pela Racing Point.

Após a segunda corrida em Silverstone, a FIA notou que o Racing Point usou as peças mais uma vez, então violou os regulamentos.

Um representante da equipe foi convocado pelos comissários na tarde de domingo após somar pontos com os dois carros, com Lance Stroll terminando em sexto e Nico Hulkenberg em sétimo.

A Racing Point perdeu 15 pontos no campeonato de construtores e levou uma multa de 400 mil euros por usar os dutos de freio no Grande Prêmio da Estíria, a FIA apenas repreendeu a equipe por eles usarem os dutos nas corridas seguintes.

Essa decisão incomodou equipes rivais que não entendem por que Racing Point pode continuar usando as peças. Ferrari, McLaren, Renault e Williams informaram que pretendem apelar da decisão dos comissários e levarão o assunto adiante.

O chefe de assuntos relacionados a monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, explicou que a decisão de apenas repreender a equipe por continuar a usar os itens foi porque as peças são tecnicamente legais.

"Os comissários consideraram que o problema se deu no processo e não os próprios componentes", disse ele.

“No primeiro desses protestos, no GP da Estíria, aplicamos a sanção de pontos para o campeonato e a sanção financeira. Mas eles consideraram que a sanção cobriu todas as questões do processo".

"E, portanto, embora nas corridas subsequentes o protesto tenha sido aceito como justificado, eles sentiram que não são necessárias novas sanções e, portanto, apenas deram uma reprimenda à Racing Point nas corridas seguintes."

O chefe da Racing Point, Lawrence Stroll, rebateu equipes rivais no início do domingo, dizendo que achava "inaceitável" que eles questionassem a integridade esportiva de sua equipe.

"Eu nunca trapaceei em nada na minha vida", disse ele. "Essas acusações são completamente inaceitáveis ​​e falsas. Minha integridade - e a de minha equipe - estão fora de questão. Todos na Racing Point ficaram chocados e desapontados com a decisão da FIA e mantêm firmemente nossa inocência."