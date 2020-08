Bottas diz que Mercedes “dormiu” com estratégia da Red Bull

Valtteri Bottas diz que a Mercedes estava "dormindo em algum momento" quando Max Verstappen conseguiu avançar a caminho da vitória no GP do 70º Aniversário da Fórmula 1.

O finlandês liderou a parte inicial da corrida depois de largar na pole position, mas lutou para ter ritmo depois de mudar para o pneu de composto duro na segunda parte.

A Red Bull optou por manter Verstappen na pista por um longo stint de pneus duros após a largada, quando foi capaz de acompanhar o ritmo de Bottas.

Isso significava que no momento em que Verstappen fez seu primeiro pit stop, ele apareceu logo atrás de Bottas antes de passa-lo na Brooklands em sua volta de saída, antes de seguir para obter uma vitória impressionante.

Bottas acabou terminando a corrida em terceiro com uma estratégia de duas paradas, depois de ser ultrapassado pelo companheiro de equipe, Lewis Hamilton, nos estágios finais.

"Muito frustrante, obviamente, começar da pole e terminar em terceiro não é o ideal", disse Bottas após a corrida. “Acho que, como equipe, dormimos em algum momento quando o Max conseguiu passar na nossa frente e minha estratégia estava longe, longe do ideal. Muito o que aprender hoje".

“Tive uma chance de acompanhar o Max, mas assim que comecei a acelerar forte para o fim, os pneus não aguentaram”.

“Era uma bolha nos pneus hoje para nós, e [parece] que a Red Bull não teve nenhuma, então eles claramente tinham uma vantagem”.

Os dois carros da Mercedes tiveram problemas com a formação de bolhas nos pneus de composto duro ao longo da corrida, deixando Bottas e Hamilton incapazes de acompanhar o ritmo de Verstappen.

A Pirelli optou por trazer uma seleção de pneus mais macios para Silverstone neste fim de semana do que no GP da Grã-Bretanha, enquanto as temperaturas da pista aumentaram além dos 40C na corrida.

“Os pneus superaqueceram, então basicamente estavam fervendo”, explicou Bottas. “Você tem bolhas nos pneus e depois perde a aderência. Uma vez que você começa a tê-las naquele pneu em particular, você perde a aderência nas curvas e fica cada vez mais lento".

“Nós vamos seguir em frente. Claro, um dia decepcionante, mas seguimos em frente".

