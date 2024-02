A Red Bull revelou nesta quinta-feira o RB20, carro que usará na temporada 2024 da Fórmula 1, sendo assim a última equipe a revelar seu modelo deste ano. E, pelo que foi possível observar, o novo projeto do time parece incluir ideias de design anteriormente descartadas pela Mercedes.

Como pôde ser visto nas fotos vazadas durante o shakedown da equipe em Silverstone, na última terça-feira, o carro apresenta longos canais de resfriamento que correm para trás a partir do halo, ao longo do comprimento da tampa do motor.

Essa solução parece ser muito semelhante ao design que a Mercedes usou em 2023, no W14, mesmo depois de ter abandonado o 'zeropod' para adotar o sidepod de downwash utilizado pela Red Bull.

E as semelhanças com o W14 não param por aí. O RB20 também parece ter uma entrada vertical do radiador do sidepod, sob laterais ainda mais rebaixadas do que as do RB19, monoposto taurino do ano passado. Isso foi visto pela primeira vez no W13 utilizado pelas Flechas de Prata em 2022.

No entanto, o 'RBR' de 2024 mantém as soluções de downwash, enquanto seu bico e outras partes da dianteira parecem semelhantes aos que a Red Bull estava usando no final da última temporada 2023.

O assoalho fixado no RB20 para o evento de lançamento é visivelmente maior e mais simples do que os complexos assoalhos com canais de Venturi exigidos pelas atuais regras de efeito solo da F1.

Porém, isso provavelmente é um artifício para manter o dispositivo aerodinâmico mais importante do carro em segredo pelo maior tempo possível antes da pré-temporada. Os tão discutidos elementos semelhantes aos das Flechas de Prata também podem ser uma tentativa confundir.

A pintura do RB20 não contém diferenças notáveis em relação ao RB19, nem em relação aos sete designs anteriores da Red Bull desde que seu esquema de cores atual foi adotado em 2016, exceto pelo tom de amarelo que a equipe incorporou em sua pintura, que se tornou mais escuro em 2017.

No lançamento do RB20, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: "É uma evolução do carro do ano passado. Os caras não ficaram [parados], ele não é conservador e você pode ver que eles foram bastante agressivos em certas áreas, 'ultrapassando' os limites. Estou ciente de que nossos adversários ainda estão se esforçando muito e vi alguns carros que foram lançados neste ano semelhantes ao que lançamos no ano passado".

SI202402140461

"Você pode ver que todos os homens e mulheres nos bastidores têm trabalhado muito duro [no RB20] e alguns dos detalhes do carro são absolutamente requintados", completou Christian, que está em meio a uma investigação interna por causa de suposta conduta agressiva no trabalho.

Os pilotos Max Verstappen, da Holanda, e Sergio Pérez, do México, também deram suas opiniões sobre o design do RB20. Verstappen disse aos repórteres que, depois de ter visto pela primeira vez os desenhos iniciais do carro no final da temporada passada em Abu Dhabi, sua reação foi 'uau, isso é bem diferente de certa forma' e que ele estava 'muito feliz com a direção que eles escolheram'.

Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

Já Pérez, que vai para sua quarta temporada na escuderia anglo-austríaca, disse: "Você não imaginaria que mudaríamos tanto o conceito e acho que a Red Bull foi muito corajosa ao fazer isso".

Não houve nenhuma menção à investigação sobre Horner, que nega o cometimento de quaisquer irregularidades. Na próxima semana, de quarta-feira até sexta, a F1 realiza sua pré-temporada 2024 no Bahrein, onde a categoria inicia o campeonato no fim de semana seguinte. Fotos do RB20 aqui.

Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

Watch: Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #269 – O que esperar da pré-temporada 2024 da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: