Daniel Ricciardo está crente que conseguirá um pódio na temporada 2020 da Fórmula 1 com a Renault. E para provar o quanto ele acredita nisso, fez uma aposta inusitada com o chefe da equipe, Cyril Abiteboul.

O australiano se juntou à Renault após sair da Red Bull no final de 2019, mas, até agora, tem o quarto lugar como melhor posição de chegada.

No GP da Grã-Bretanha, Ricciardo conseguiu repetir o resultado, e brincou pelo rádio com Abiteboul que estava a apenas uma posição de ter que honrar a aposta.

Na coletiva para o GP da Espanha, Ricciardo revelou que ele e Cyril tem um acordo para fazer tatuagens iguais caso o australiano termine no pódio com a Renault antes do fim do ano, quando sairá da equipe em direção à McLaren.

"Essa é a aposta. Ele escolhe lugar e tamanho e eu o desenho", disse. "Mas vamos resolver isso. É uma tatuagem e ele não tem nenhuma, então é algo grande para Cyril. Acho que será algo espontâneo, do momento. Tem que ser engraçado para que quando ele olhe, balance a cabeça e diga 'ah, os bons tempos'".

Em maio, Ricciardo anunciou a saída da Renault e a ida para a McLaren, ocupando a vaga deixada por Carlos Sainz, que vai para a Ferrari. O australiano será o novo companheiro de equipe de Lando Norris e a dupla já mostra no paddock a amizade entre eles.

Ricciardo disse que ainda tem que discutir planos de 2021 com Norris, mas que ficou impressionado com o desenvolvimento recente do britânico, que conquistou seu primeiro pódio na F1 no GP da Áustria.

"Obviamente já nos cruzamos no paddock e já tivemos alguns momentos, mas nada em particular ainda. Mal posso esperar. Não será apenas competitivo, será divertido também. Para quem acompanha por fora, é visível o seu desenvolvimento apenas no segundo ano na F1".

"Isso é bom de ver. Certamente será uma boa atmosfera, então mal posso esperar por isso".

