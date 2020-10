Antes da mudança de donos, a Williams havia anunciado que George Russell e Nicholas Latifi seguiriam com a equipe em 2021 na Fórmula 1. Mas, surgiram recentemente informações que de a Dorilton Capital e Sergio Pérez fizeram contato, deixando dúvidas sobre a permanência de Russell, algo que o britânico descarta.

Pérez, que sairá da Racing Point no final do ano para a chegada de Sebastian Vettel, segue em busca de uma vaga para 2021. E com a situação mais complicada na Alfa Romeo e na Haas, a Williams pode ser a saída do mexicano, já que seu apoio financeiro chamaria a atenção dos novos donos da equipe.

A Dorilton pode favorecer ter, em um primeiro momento, dois pilotos com fortes patrocínios para 2021. Além de Pérez, Latifi também traz muito dinheiro para a equipe, deixando Russell na corda bamba.

Mas na coletiva desta quinta antes do GP de Portugal, Russell deixou claro que seu contrato segue válido para o próximo ano, e que tem zero preocupações sobre seu futuro na Williams.

"Tenho um contrato para o próximo ano com os novos donos. Nada mudou, de uma perspectiva contratual, mesmo com os novos donos. Eu ainda não falei com eles sobre isso porque, do meu lado, não há preocupações".

"Eles estarão aqui neste fim de semana. Tenho certeza que esclarecerão essas coisas, mas não me preocupo. Estarei no grid com a Williams em 2021".

Russell é membro da Academia da Mercedes e já foi ligado à uma possível vaga na equipe antes da decisão de manter Valtteri Bottas para 2021. O britânico disse que se aproximaria da Mercedes se tivesse preocupação com o futuro.

"Nas próximas semanas, se eu tiver motivos para me preocupar, estarei em contato com o pessoal da Mercedes. Sempre estamos em contato. Me sinto em uma posição privilegiada tendo o apoio deles".

"Se chegar a isso, falarei com eles, mas agora, não tenho motivos para isso".

Mas, apesar da fala de Russell, informações vindas do portal Racer afirmam que o piloto já pode estar em contato com outras equipes sobre 2021.

"É compreensível que exista a especulação, porque há muitos bons pilotos lutado por vagas como Sergio, a dupla da Haas e Hulkenberg. Então obviamente haverá rumores. Infelizmente, na F1, não há lugares para todos os que merecem estar aqui".

