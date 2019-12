Saco de sanduíche causa queda de ritmo de Magnussen no GP de Singapura

Kevin Magnussen viu seu oitavo lugar no GP de Singapura ir para o espaço após a última presença do Safety Car na prova, quando um saco de plástico transparente ficou preso do lado esquerdo da asa dianteira, afetando seriamente a aerodinâmica do carro.

O saco custou ao piloto da Haas cerca de quatro segundos por volta de ritmo.

A equipe não teve escolha a não ser chama-lo para os pits com três voltas para o final, porque ele estava perdendo muito tempo e também aquilo estava destruindo seus pneus.

O chefe da equipe, Gunther Steiner, disse: "Foi depois do reinício, quando de repente ele ficou mais lento.”

"Verificamos a asa porque um dos engenheiros disse que dava para ver perda de força frontal baixa e pensamos que a asa estava quebrada. Mas Kevin disse que não bateu em nada, e você não conseguia ver nada.”

"Foi por isso que fizemos uma parada, pois ele perdeu tanta potência, então ele entrou, colocamos pneus novos e tiramos o saco.”

"Os pneus estavam indo embora, então não havia motivo para ficar na pista. Pelo menos com um novo conjunto de pneus, pudemos dar uma boa volta."

Perguntado pelo Motorsport.com se ele achava que o saco tinha custado os pontos da equipe, Steiner disse: "Não ajudou. Você começa a pensar que a asa dianteira está quebrada e perde força de tração, e então o carro não funciona mais. Teríamos sido capazes, sem o saco, de manter os pneus vivos? Não sei."

