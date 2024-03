F1: Sainz perde dia de mídia em Jeddah por motivos de saúde

A Fórmula 1 continuou sua aventura na temporada de 2024 para a segunda corrida do ano, o GP da Arábia Saudita mas antes do início da ação na pista, os pilotos deveriam falar com a imprensa e a mídia no Jeddah Street Circuit nesta quarta-feira. No entanto, Carlos Sainz não pôde falar com os jornalistas devido a um mal estar conforme relatado pela Ferrari.

Uma breve declaração da equipe sediada em Maranello disse que o espanhol não estava se sentindo bem e teve que voltar ao hotel para se recuperar: "Olá a todos, Carlos [Sainz] não está se sentindo bem e voltou para o hotel".

Parece que o espanhol ficou doente alguns minutos antes de sua aparição para a imprensa, embora estivesse na pista saudita durante a manhã, pois foi visto com sua camisa vermelha andando pelo paddock para as primeiras reuniões. No entanto, Carlos Sainz decidiu fazer uma pausa à tarde para descansar e poder enfrentar a segunda etapa do calendário com toda a força que pudesse reunir.

O espanhol desfrutou de alguns dias de turismo na Arábia Saudita, como foi visto em algumas fotos em suas redes sociais visitando Al Ula, uma cidade perto de Jeddah e onde ele pôde se distrair de tudo ao seu redor.

Motorsport Business #11 – Ivo Jucá, da EZZE Seguros, explica como chegou à Stock após Corinthians

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #272 – Qual papel de Verstappen na crise da Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!