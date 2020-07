Uma das equipes mais tradicionais da história do esporte a motor, a McLaren vive um 'ressurgimento' na Fórmula 1. Depois de quatro anos de penúria, o time britânico foi um dos destaques de 2019 e terminou o campeonato no quarto lugar entre os construtores. Em 2020, a escuderia começou a temporada com o pé direito e já subiu ao pódio com Lando Norris, terceiro colocado no GP da Áustria.

O britânico, aliás, é símbolo do novo momento da McLaren. O piloto é apontado como um dos responsáveis pelo bom ambiente da equipe e chamou a atenção após o GP da Hungria, quando foi flagrado ajudando o time a desmontar os boxes em Budapeste. "Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, faça-o acompanhado. Foram três longas semanas para minha equipe, achei que poderiam aproveitar mais um par de mãos", disse o inglês.

A foto de Norris no 'trabalho pesado' viralizou nas redes sociais e é representativa do atual 'espírito' da McLaren, que segue firme em sua retomada após o sofrido período com Fernando Alonso, bicampeão da F1.

O espanhol integrou a equipe entre 2015 e 2018 e era apontado como o principal responsável pelo clima pesado do time de Woking, especialmente nos três primeiros anos, marcados pela fracassada parceria com a Honda, então fornecedora de motores da escuderia britânica.

Na última temporada de Alonso com a McLaren, a equipe passou a ser impulsionada pela Renault, que tinha o brasileiro Ricardo Penteado como responsável pelos motores franceses na categoria máxima do automobilismo.

'Rico', como é conhecido, trabalhou com o bicampeão em 2018 e também com Norris em 2019. E o engenheiro relata como o britânico e seu companheiro espanhol Carlos Sainz renovaram o ambiente da McLaren. É o que você confere no vídeo exclusivo do Motorsport.com:

"Uma das coisas que aconteceram com a McLaren tendo o Fernando, que, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores pilotos das últimas décadas, e tendo a Honda, que infelizmente o motor não funcionava bem, é que tinha uma tensão que não estava legal", disse Rico.

"A equipe estava muito longe da ponta, então bons engenheiros foram para outras equipes. Bons mecânicos foram naturalmente para outras equipes, então o nível operacional da McLaren baixou."

"Eu vi coisas que aconteciam em pit stops e em treinos em Barcelona (onde acontece a pré-temporada da F1) muito tristes para uma equipe desse tamanho. Então acho que esse ambiente foi pesando muito."

"Quando chegaram o Carlos [Sainz Jr.] e o Lando [Norris] na equipe, acabou aquele peso monstro que todo mundo tinha nos ombros. Quando você vai na garagem da McLaren e vê os mecânicos, você tem a impressão de que está saindo da escola."

"Tem 'moleque' de 20, 25 anos, com muita vontade. E deu uma coesão na equipe fenomenal. E o Lando Norris é muito louco. Ele e o Daniel [Ricciardo]... Não sei qual é o mais maluco dos dois", seguiu Penteado.

"Mas ele é muito humano, muito gente boa. Domingo, quando acaba a corrida, os mecânicos e os engenheiros, todo mundo, desmontam a garagem. Os pilotos [geralmente] fazem o debriefing e já vão embora. O Lando desmonta a garagem com a galera."

"Ele pega a empilhadeira e leva caixa para os contêineres. O cara se mistura com os mecânicos. E não é 'calculado'. Ele é assim. Quando tem esse tipo de relação, o mecânico, se tem algum problema no carro, vai trabalhar 1000% para resolver o 'pepino'."

"Ele não quer deixar o piloto dele, que ele aprecia tanto, com problemas. Não vou dizer que, com o Fernando, eles não tinham essa vontade... Mas, quando você, no começo da corrida, sabe que o carro não está legal e que o seu piloto vai reclamar, não dá a mesma vontade."

"Então a relação que teve entre o Carlos, o Lando e a equipe McLaren foi muito legal. Eu acho que vai ser difícil segurar a McLaren nessa espiral em que eles estão agora", completou o engenheiro brasileiro.

