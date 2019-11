Após o anúncio da Red Bull de que manterá Alexander Albon na equipe para a próxima temporada da Fórmula 1, Max Verstappen quebrou o silêncio sobre o assunto e afirmou que o tailandês foi a escolha "mais inteligente" para o time.

Albon terminou no top-6 em todas as sete corridas que disputou com a Red Bull desde que substituiu Pierre Gasly na escuderia. O melhor resultado do tailandês foi um quarto lugar e ele já superou a pontuação que Gasly somou nas 12 etapas que disputou com a equipe antes das férias de verão.

Sobre o atual companheiro, Verttappen disse: Ele é um cara legal. Acho que os últimos 12 meses têm sido como uma montanha russa para ele".

"Ele é muito descontraído e tranquilo, é bom ter pessoas como ele no time. Ele é maleável, o que ajuda. É rápido fazendo o trabalho dele, está conseguindo os pontos. Acho que foi a escolha mais inteligente continuar com Albon".

Albon descreveu a conquista de uma vaga na Red Bull como um marco em uma carreira de um período de mudanças "malucas".

"Ser convocado depois da Hungria foi algo realmente assustador", disse Albon. "Mas eu senti que era algo que eu podia fazer e para ser honesto, estou feliz com as corridas que eu tive".

O tailandês contou que recebeu a notícia de sua permanência com uma ligação do consultor da Red Bull, Helmut Marko, logo após o GP dos Estados Unidos, destacando que não lhe deram detalhes sobre a decisão.

"Ele estava feliz com a corrida em Austin. Foi uma ligação rápida só para me dizer 'você conseguiu'", disse Albon. "Eles nunca detalharam os motivos. Obviamente eu fiquei muito agradecido".

Perguntado pelo Motorsport.com se ficou surpreso ou se já tinha alguma suspeita de que havia feito o suficiente para garantir sua permanência, Albon disse: "Não sabia quando a decisão seri tomada. Eu estava pensando apenas nas corridas que eu tive, e garanti que estava feliz por como eu estava progredindo".

"Isso foi o mais importante, apenas tentar mostrar que eu estava avançando. Eu sabia que haveria uma decisão no futuro, mas não fiquei estressado com isso".

18 pilotos guiaram pelas equipes da Red Bull

A equipe principal da marca acumula 15 temporadas na Fórmula 1, uma a mais do que a afiliada Toro Rosso. Você está lembrado de quem foram os outros personagens da história da empresa? Relembre abaixo as duplas (e substituições) de cada time, ano a ano.

Galeria Lista 2005 - Red Bull, David Coulthard 1 / 50 Foto de: Red Bull Racing 2005 - Red Bull, Christian Klien 2 / 50 Foto de: XPB Images 2005 - Red Bull, Vitantonio Liuzzi 3 / 50 Foto de: Red Bull Racing 2006 - Toro Rosso, Scott Speed 4 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 5 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Red Bull, Robert Doornbos, Christian Klien e David Coulthard 6 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 7 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Scott Speed 8 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 9 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007 - Red Bull, Mark Webber 10 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Red Bull, David Coulthard 11 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 12 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 13 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, David Coulthard 14 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, Mark Webber 15 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2009 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 16 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 17 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 18 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Mark Webber 19 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Sebastian Vettel 20 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 21 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 22 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Mark Webber 23 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Sebastian Vettel 24 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2011 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari e Sebastien Buemi 25 / 50 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Mark Webber 26 / 50 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Sebastian Vettel 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2012 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 28 / 50 Foto de: XPB Images 2012 - Red Bull, Mark Webber 29 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2012 - Red Bull, Sebastian Vettel 30 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 31 / 50 Foto de: XPB Images 2013 - Red Bull, Mark Webber e Sebastian Vettel 32 / 50 Foto de: XPB Images 2014 - Toro Rosso, Jean-Eric Vergne, e Daniil Kvyat, 33 / 50 Foto de: XPB Images 2014 - Red Bull, Sebastian Vettel 34 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014 - Red Bull, Daniel Ricciardo 35 / 50 Foto de: LAT Images 2015 - Toro Rosso, Max Verstappen,e Carlos Sainz Jr. 36 / 50 Foto de: XPB Images 2015 - Red Bull, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 37 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. 38 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Red Bull / Toro Rosso, Daniil Kvyat 39 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2016 - Red Bull, Daniel Ricciardo 40 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso / Red Bull, Max Verstappen 41 / 50 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr., e Daniil Kvyat, Scuderia 42 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Brendon Hartley e Pierre Gasly 43 / 50 Foto de: Scuderia Toro Rosso 2017 - Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 44 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2018 - Toro Rosso, Pierre Gasly e Brendon Hartley 45 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2018 - Daniel Ricciardo e Max Verstappen 46 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso / Red Bull, Alexander Albon 47 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso, Daniil Kvyat 48 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull / Toro Rosso, Pierre Gasly 49 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull, Max Verstappen 50 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

