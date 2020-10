Verstappen: "Não importa" quem será o companheiro na Red Bull

A Red Bull segue analisando quem será o companheiro de Max Verstappen na temporada 2021 da Fórmula 1, em meio a dificuldades contínuas de Alex Albon e a possibilidade de trazer um piloto de fora de sua Academia, como Nico Hulkenberg e Sergio Pérez. Mas para o holandês, a escolha para a segunda vaga na equipe "não faz diferença" para ele, devido à grande vantagem que a Mercedes tem no momento.

Comparado com os nove pódios de Verstappen de 2020, incluindo uma vitória no GP dos 70 Anos, Albon ficou entre os três primeiros apenas uma vez e, nas últimas três corridas, conquistou apenas um ponto.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que a equipe está comprometida com Albon até o fim do ano, e que quer dar ao piloto a chance de "justificar que não há necessidade de buscar alternativas".

Mas Horner também confirmou que a Red Bull irá olhar para fora de sua Academia para substituir Albon caso seja necessário, tendo o alemão e o mexicano como candidatos em potencial. E com a equipe determinada a resolver sua situação até o GP da Turquia, com apenas Ímola no caminho, o futuro do tailandês parece selado.

Falando à Ziggo Sport sobre a segunda vaga na Red Bull, Verstappen disse que apesar de ter sido perguntado sobre sua opinião, não faz diferença quem estará ao seu lado.

"No final, não depende de mim", disse. "A decisão não é minha. Obviamente eles pedem a minha opinião, mas não depende de mim isso. Então vamos esperar para ver".

Albon tem lutado com o RB16 ao longo da temporada 2020, enquanto Verstappen tem conseguido superar os problemas que tem surgido, levando a grandes diferenças de performance. Em Portugal, o holandês foi o terceiro, dando volta em cima do companheiro de equipe que terminou apenas em 12º.

Verstappen disse que, por mais benéfico que possa ser as informações de um companheiro de equipe, enquanto a Red Bull estiver atrás da Mercedes por uma grande margem, não faz muita diferença na luta pela ponta.

"Eu consigo ajustar o carro sozinho, mas especialmente no momento, não estamos bem para competir no campeonato, então não importa. Mas se chegarmos perto da Mercedes, podendo fazer algo em termos de estratégia, é bom ter um segundo piloto por perto. Mas esse não é um problema no momento".

Albon, que está em sua segunda temporada na F1, foi promovido à Red Bull na metade de sua temporada inaugural, em 2019, após Pierre Gasly sofrer com sua própria promoção vindo da Toro Rosso.

Apesar de uma pessoa como Pérez ou Hulkenberg trazer muita experiência, Verstappen sente que não é uma característica necessária em um companheiro de equipe agora.

"Eu precisei [de um companheiro experiente] quando entrei na Fórmula 1. Você não sabe muitas coisas e você não tentou muito ainda, por não ter experiência. Mas agora, depois de cinco ou seis anos, tudo está bem. Não preciso de ninguém para isso".

