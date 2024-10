Max Verstappen fez sua primeira temporada regular na Toro Rosso em 2015, tendo passado apenas uma temporada na série júnior de monopostos. Mas sua estreia na categoria foi em 2014, quando ele dirigiu o carro da equipe na primeira sessão de treinos livres do GP do Japão da Fórmula 1.

Durante a atual pausa, ele foi questionado pelo podcast Box Box Box da Pirelli se sentia falta da velocidade, ao que ele respondeu: "Na verdade, não. Talvez fosse assim há sete ou oito anos, mas hoje em dia você prefere descansar. Você não pensa tanto em corrida e se concentra mais em relaxar".

Tendo agora acumulado uma quantidade considerável de experiência na F1, Verstappen não tem problemas para retomar o ritmo depois de um longo período de inatividade, mas esse não era o caso em seus primeiros anos.

"Quando você volta para um carro de F1, sabe que ele vai ser rápido, a aceleração e tudo mais. Você está preparado para isso. Mas eu me lembro da primeira vez que corri com um carro de F1 e mal conseguia acompanhar a velocidade porque nunca tinha experimentado nada parecido antes. É como quando você vai de [marcha] um para dois em um carro de rua, isso é como eu sentia a aceleração".

"É claro que o carro de F1 é completamente diferente, mas seu corpo se acostuma com ele depois de um tempo. Mas foi um choque no início", disse o tricampeão, que terá de acelerar o ritmo no próximo GP dos Estados Unidos, pois enfrenta uma batalha cada vez mais acirrada com Lando Norris pelo título deste ano.

