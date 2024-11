Os pilotos ficaram "surpresos" com o anúncio da demissão do diretor de provas da Fórmula 1, Niels Wittich, antes do final da temporada de 2024.

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) 'lançou a bomba' após o GP de São Paulo, quando anunciou que Wittich não permaneceria em seu cargo e, em vez disso, seria substituído a partir da etapa de Las Vegas por Rui Marques, que tinha o mesmo cargo na Fórmula 3 e na Fórmula 2.

Embora não tenha havido nenhuma explicação oficial sobre o motivo da saída de Wittich, fontes sugeriram que ele foi demitido em meio a um desentendimento com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Em um momento em que os pilotos e Ben Sulayem estão em uma relação tensa sobre vários temas, como a polêmica punição por palavrões, a troca repentina de diretores de provas causou ainda mais desconforto.

Perguntado sobre sua reação quando viu a notícia, Max Verstappen achou "estranho": "Li a notícia e continuei com meu dia".

"É claro que é um pouco estranho fazer isso a três corridas do fim. Não importa se você é positivo ou negativo em relação a certas coisas, e eu achei que no Brasil, por exemplo, havia definitivamente espaço para melhorias, mas ainda é estranho agora ter de lidar com um diretor de provas diferente".

"Normalmente, se você quiser mudar um diretor de provas, faça-o após a temporada, e então você terá um pouco de tempo para que o próprio diretor de provas se familiarize com as coisas".

"Depois, você tem os testes de pré-temporada e se adapta um pouco mais à sua função. Mas vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Eles decidiram isso e nós temos que lidar com isso".

Charles Leclerc, da Ferrari, revelou que os pilotos não receberam nenhum aviso sobre a mudança - e ele também disse que estava longe de ser o ideal no momento.

"Sim, isso surgiu do nada", comentou o monegasco. "Acho que todos nós ficamos surpresos".

"Mais do que falar sobre a decisão, sobre a qual todos nós podemos ter nossa própria opinião, acho que o momento foi um pouco surpreendente, e fazê-lo tão tarde na temporada em um momento tão crucial. Provavelmente poderia ter sido administrado de uma maneira melhor".

"Além disso, isso não muda fundamentalmente nosso relacionamento com a FIA. Obviamente, é um processo contínuo de tentar melhorar esse relacionamento e essa discussão para tornar nosso esporte melhor".

"Há coisas a serem melhoradas, com certeza, e estamos tentando trabalhar com a FIA para melhorar isso. Mas, sim, fiquei bastante surpreso com o momento em que isso aconteceu", concluiu o piloto da Scuderia.

Embora não se conheçam os detalhes sobre o motivo pelo qual Wittich caiu em desgraça, Oscar Piastri, da McLaren, sugeriu que não havia motivos para pensar que ele tivesse feito algo que justificasse sua saída.

"Eu não tinha ideia de que algo estava sendo planejado", disse o australiano. "Na verdade, fiquei sabendo por outra pessoa, um dos outros pilotos, ou por um artigo em algum lugar. Portanto, foi definitivamente uma surpresa".

"Acho que, no geral, Niels estava fazendo um trabalho razoável. Acho que havia algumas coisas que queríamos melhorar, algumas coisas melhoraram, outras talvez não, mas, sim, certamente não acho que isso justificasse uma demissão imediata".

"Não sei como foi formulada a pergunta, mas parece uma imagem um pouco diferente de como foi formulada, então não sei".

"Veremos como será o novo diretor de provas. Não tive nenhuma experiência com ele antes".

Carlos Sainz afirmou que um bom relacionamento entre os pilotos e o diretor de provas era muito importante, pois ele esperava que as coisas começassem bem com Marques.

"Acho que é extremamente importante a cooperação e a colaboração entre os pilotos e o diretor de provas", disse ele. "Muitas das decisões que o diretor de provas toma são influenciadas pelo feedback que damos sobre a pista, as condições e tudo mais".

"Estou pedindo gentilmente que o novo diretor tenha a mente aberta, nos ouça e aprecie nosso feedback, porque se dissermos coisas com a intenção de mudar a pista ou comunicarmos algo pelo rádio, é porque realmente acreditamos nisso".

"Portanto, estamos apenas pedindo cooperação, colaboração e um relacionamento aberto - então tudo deve ser tranquilo".

"Desejo o melhor, porque é um trabalho difícil e ele recebeu uma tarefa muito difícil, que é entrar em um campeonato com apenas três corridas restantes".

Reportagem adicional de Ronald Vording e Filip Cleeren

